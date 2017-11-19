Мирзиёев высоко оценил вклад корейцев в развитие Узбекистана

Источник: Sputnik

«Мы высоко ценим вклад корейцев в социально-экономическое развитие страны — наращивание промышленного и сельскохозяйственного потенциала, прогресс в области науки, образования, здравоохранения, других сферах», — цитирует пресс-служба слова главы государства.

Сегодня в Узбекистане проживают более 200 тысяч корейцев, и корейская диаспора активно участвует во всех общественных и культурных мероприятиях, проводимых в республике.

Президент рассказал, что 283 представителя корейской диаспоры удостоены высоких государственных наград и званий. Среди них — депутаты и члены правительства, заслуженные деятели науки, культуры и искусства, высококвалифицированные специалисты.

Это известные организаторы сельхозпроизводства Ким Пен Хва и Хван Ман Гым, Герой Узбекистана, директор Дома «Мехрибонлик» в Хиве Вера Пак, министр дошкольного образования, сенатор Агриппина Шин, сенатор Валерий Тян, посол Республики Узбекистан в Республике Корея Виталий Фен, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана Виктор Пак, обладатель Кубка мира по боксу Владимир Шин, художник Николай Шин, академик Владимир Ким, доктор медицинских наук, профессор Александр Шек.

Власти республики стараются создавать условия для сохранения национальной культуры, языка, традиций и обычаев корейцев. Так, в Узбекском государственном университете мировых языков, Ташкентском государственном институте востоковедения и Самаркандском государственном институте иностранных языков ведется преподавание корейской филологии.

Издаются книги и газеты на корейском языке, проводятся выставки, концерты, фестивали, гастроли творческих коллективов в Узбекистане и за рубежом, различные спортивные состязания среди молодежи.

В настоящее время в Ташкенте при содействии правительства Республики Корея ведется строительство Дома корейской культуры и искусства.