Непейцевский дендропарк надо сохранять и развивать — Рустэм Хамитов

С предложениями по благоустройству территории природного парка выступили активисты ОНФ. Руководитель региона поддержал их предложения.
— Что касается Непейцевского дендропарка, поскольку он находится в городе, то муниципалитет должен более активно в этой части трудиться, направлять ресурсы, — отметил Рустэм Хамитов. — Если будет организована такая работа, мы поможем муниципалитету в части статуса, управления, ограждения, охраны, передачи детишкам отдельных территорий этого дендропарка. То, что его надо сохранять, развивать и поднимать на новую ступень, это очевидно и понятно.
Глава республики подчеркнул, что аналогичная работа была в своё время выполнена в Парке лесоводов.
— Провели работу в Парке лесоводов фактически на общественных началах. Приезжая туда, прогуливаясь, иногда спрашиваю людей: «Как вам?» — «Очень нравится!». Всё нравится, кроме территории, где жарят шашлыки, где мусор и грязь. И там тоже разберемся. В центре города появилась замечательная территория в 100 га, — сказал Рустэм Хамитов. — Конечно, такие площадки нам надо благоустраивать. Такую работу будем проводить. И подумаем о целевом финансировании таких проектов.
Ботанический (дендрологический) памятник природы «Непейцевский дендропарк», который находится в Уфе между улицами Шота Руставели, адмирала Макарова и Уфимским шоссе, имеет более чем 200-летнюю историю. Еще в 1811 году владельцем здешней усадьбы Осипом Тимофеевичем Непейцевым были начаты работы по заселению территории деревьями и кустарником со всего света. В 1965 году постановлением Совета Министров Башкирской АССР Непейцевский дендропарк был объявлен памятником природы. Основанием для этого стало важное научное, историческое, практическое и рекреационное значение территории. Из-за отсутствия должного ухода, охраны, отсутствия ограждений, парк к настоящему времени пришёл в упадок и находится под угрозой исчезновения.