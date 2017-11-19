Непейцевский дендропарк надо сохранять и развивать — Рустэм Хамитов

Источник: Башинформ

С предложениями по благоустройству территории природного парка выступили активисты ОНФ. Руководитель региона поддержал их предложения.

— Что касается Непейцевского дендропарка, поскольку он находится в городе, то муниципалитет должен более активно в этой части трудиться, направлять ресурсы, — отметил Рустэм Хамитов. — Если будет организована такая работа, мы поможем муниципалитету в части статуса, управления, ограждения, охраны, передачи детишкам отдельных территорий этого дендропарка. То, что его надо сохранять, развивать и поднимать на новую ступень, это очевидно и понятно.

Глава республики подчеркнул, что аналогичная работа была в своё время выполнена в Парке лесоводов.

— Провели работу в Парке лесоводов фактически на общественных началах. Приезжая туда, прогуливаясь, иногда спрашиваю людей: «Как вам?» — «Очень нравится!». Всё нравится, кроме территории, где жарят шашлыки, где мусор и грязь. И там тоже разберемся. В центре города появилась замечательная территория в 100 га, — сказал Рустэм Хамитов. — Конечно, такие площадки нам надо благоустраивать. Такую работу будем проводить. И подумаем о целевом финансировании таких проектов.