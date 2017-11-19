Порошенко назвал Украину космической державой

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина достигла больших успехов в области освоения космического пространства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Украинский лидер напомнил, что в 1997 году Леонид Каденюк на борту американского корабля «Колумбия» осуществил полет в космос.

«С того времени Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — заявил Порошенко.

По его словам, именно украинские ракетоносители выводят на околоземную орбиту космические аппараты и спутники из разных стран, а Киев является активным участником международных космических программ.