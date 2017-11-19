Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Скончался Михаил Задорнов
15:08 (мск), источник: ТАСС

Роберт Мугабе отстранен с поста главы правящей партии Зимбабве

Новым главой назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, сообщает Reuters.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

ТАСС, 19 ноября. Центральный комитет правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) на специальном заседании в воскресенье отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также
От революции к криптовалюте: главное о кризисе в Зимбабве

Новым главой ЗАНУ-ПФ назначен бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва. Именно его отстранение от должности 6 ноября привело к политическому кризису в стране и вмешательству военных, которые заключили Мугабе под домашний арест. Также из правящей партии исключена супруга Мугабе Грейс, главный политический соперник Мнангагвы.

Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил агентству, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны, на который он выдвигался как лидер ЗАНУ-ПФ.

Правящая партия Зимбабве отстранит президента Мугабе от должности
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куда делись беженцы: почему резко упал поток мигрантов в Европу
После скандала и огласки в СМИ девушку позвали работать в "Аэрофлот"
СПЧ попросил Совфед отклонить законопроект о СМИ-иноагентах
СК задержал двух человек по делу о ДТП в Марий Эл
Депутат предложил запретить дублированные фильмы на ТВ в России
Порошенко назвал Украину космической державой
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
История второй высадки человека на Луну
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь