Роберт Мугабе отстранен с поста главы правящей партии Зимбабве
Новым главой назначен бывший
Новым главой назначен бывший
ТАСС, 19 ноября. Центральный комитет правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) на специальном заседании в воскресенье отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии. Об этом сообщает агентство Reuters.
Новым главой
Лидер влиятельного движения ветеранов освободительной борьбы в Зимбабве Кристофер Мутсвангва сообщил агентству, что правящая партия уже «начала процесс» смещения Мугабе и с поста президента страны, на который он выдвигался как лидер