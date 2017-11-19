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16:42 (мск), источник: Publika.md

Сотрудница избирательного участка поправила президента в названии государственного языка

Президента поправили в названии государственного языка.

Источник: Publika.md

Сотрудница избирательного участка, где голосовал Игорь Додон, предложила ему бюллетень на румынском, а не на молдавском.

— Вам дать на румынском или русском языке?

— На молдавском.

— Нет, есть только на румынском.

— Давайте, какой есть.

А на два избирательных участка — на Ботанике и на Чеканах — вызвали полицию. Двое избирателей — пожилая женщина и мужчина — разорвали бюллетени, заявив, что не понимают вопроса, вынесенного на референдум.

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