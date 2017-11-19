Сотрудница избирательного участка поправила президента в названии государственного языка
Президента поправили в названии государственного языка.
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Президента поправили в названии государственного языка.
Сотрудница избирательного участка, где голосовал Игорь Додон, предложила ему бюллетень на румынском, а не на молдавском.
— Вам дать на румынском или русском языке?
— На молдавском.
— Нет, есть только на румынском.
— Давайте, какой есть.
А на два избирательных участка — на Ботанике и на Чеканах — вызвали полицию. Двое избирателей — пожилая женщина и мужчина — разорвали бюллетени, заявив, что не понимают вопроса, вынесенного на референдум.