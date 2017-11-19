Сотрудница избирательного участка поправила президента в названии государственного языка

Источник: Publika.md

Сотрудница избирательного участка, где голосовал Игорь Додон, предложила ему бюллетень на румынском, а не на молдавском.

— Вам дать на румынском или русском языке?

— На молдавском.

— Нет, есть только на румынском.

— Давайте, какой есть.