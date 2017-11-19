Американский вояж: в Узбекистан приедет группа конгрессменов США

Напомним, что по итогам визита в США в сентябре этого Шавката Мирзиёева был подписан солидный пакет документов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Он предусматривает реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями «General Electric» и «Honeywell», машиностроении — с «CNH Industrial», «John Deere» и «Caterpillar», электротехнической сфере — с «OSI Systems» и «Lutron», в гражданской авиации — с компанией «Boeing» и другие.