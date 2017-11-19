Американский вояж: в Узбекистан приедет группа конгрессменов США
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 21 ноября 2017 года в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Трентом Келли.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 21 ноября 2017 года в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Трентом Келли.
В состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.
В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан, а также встречи в Правительстве, Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов.
Напомним, что по итогам визита в США в сентябре этого Шавката Мирзиёева был подписан солидный пакет документов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Он предусматривает реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями «General Electric» и «Honeywell», машиностроении — с «CNH Industrial», «John Deere» и «Caterpillar», электротехнической сфере — с «OSI Systems» и «Lutron», в гражданской авиации — с компанией «Boeing» и другие.
Также подписано соглашение об открытии филиала университета Вебстера в городе Ташкенте, который станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения.