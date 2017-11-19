Польша связала действия КНДР с «агрессивной деятельностью» России

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По словам главы польского оборонного ведомства, картина «дестабилизации» Россией ситуации в Европе и ее провокационных действий на западе «была бы неполной» без того, «что происходит в Азии».

С польской точки зрения деятельность Северной Кореи тесно связана и коррелирует с российскими планами и агрессивной деятельностью Российской Федерации. Антоний Мацеревич Министр национальной обороны Польши

Он добавил, что без учета этого «мы никогда не поймем масштабы агрессии и планы, которые Россия в настоящее время реализует». «Это уже не холодная война, а нечто большее», — заметил министр.