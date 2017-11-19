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16:48 (мск), источник: РБК

Польша связала действия КНДР с «агрессивной деятельностью» России

Действия КНДР связаны c «агрессивной деятельностью» России, заявил во время визита в Канаду министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич. Об этом сообщает газета Wpost.

Источник: Reuters

По словам главы польского оборонного ведомства, картина «дестабилизации» Россией ситуации в Европе и ее провокационных действий на западе «была бы неполной» без того, «что происходит в Азии».

С польской точки зрения деятельность Северной Кореи тесно связана и коррелирует с российскими планами и агрессивной деятельностью Российской Федерации.
Антоний Мацеревич
Министр национальной обороны Польши

Он добавил, что без учета этого «мы никогда не поймем масштабы агрессии и планы, которые Россия в настоящее время реализует». «Это уже не холодная война, а нечто большее», — заметил министр.

Глава Минобороны Польши также выразил мнение, что российско-белорусские учения «Запад-2017», проведенные в сентябре, свидетельствуют о наступательных планах Москвы в Европе.

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