Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
СМИ: В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Последствия тайфуна Дамри
16:44 (мск), источник: ТАСС

Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Как считает экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, «Украина нуждается в срочном создании новой власти».

Источник: AP 2017

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Лидер украинской партии «Рух новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьем-министром Украины, если это понадобится.

Ранее политик неоднократно отмечал, что никаких должностей в стране ему не нужно.

«Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это <…>. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно», — заявил он на митинге у здания Верховной рады, который транслировал телеканал NewsONE.

Читайте также
Саакашвили пообещал украинцам встречу Нового года без Порошенко

17 октября у здания Верховной рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новый избирательный кодекс. Затем они выдвинули еще одно требование — принять закон об импичменте президента. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского и выразили намерение оставаться там до выполнения всех требований.

20 октября президент Петр Порошенко заявил, что реальный план организаторов акции протеста — дестабилизация ситуации на Украине. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, участники митинга под руководством Саакашвили готовят государственный переворот в стране и финансируются из-за границы.

Сам Саакашвили ранее сообщал, что митинги возле Рады будут проводиться каждое воскресенье, а их участники будут «устраивать шок для Банковой», где расположена администрация президента Украины.

Сторонники Саакашвиили прошли маршем по Киеву
Во время загрузки произошла ошибка.
12 ноября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куда делись беженцы: почему резко упал поток мигрантов в Европу
После скандала и огласки в СМИ девушку позвали работать в "Аэрофлот"
СПЧ попросил Совфед отклонить законопроект о СМИ-иноагентах
СК задержал двух человек по делу о ДТП в Марий Эл
Польша нашла связь между действиями КНДР и политикой России
NASA показало на видео изменения Земли за 20 лет
Правящая партия Зимбабве потребовала от Мугабе уйти в отставку
История второй высадки человека на Луну
Спорт
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи» О не самой зрелищной, но очень важной победе «железнодорожников»
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь