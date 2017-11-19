Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Источник: AP 2017

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Лидер украинской партии «Рух новых сил» и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов стать премьем-министром Украины, если это понадобится.

Ранее политик неоднократно отмечал, что никаких должностей в стране ему не нужно.

«Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это <…>. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно», — заявил он на митинге у здания Верховной рады, который транслировал телеканал NewsONE.

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17 октября у здания Верховной рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, об антикоррупционном суде и новый избирательный кодекс. Затем они выдвинули еще одно требование — принять закон об импичменте президента. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского и выразили намерение оставаться там до выполнения всех требований.

20 октября президент Петр Порошенко заявил, что реальный план организаторов акции протеста — дестабилизация ситуации на Украине. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, участники митинга под руководством Саакашвили готовят государственный переворот в стране и финансируются из-за границы.