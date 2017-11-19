Рамзан Кадыров рассказал о своей дружбе с зятем Мирзиёева
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своих прекрасных взаимоотношениях с зятем Шавката Мирзиёева Ойбеком Турсуновым.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о своих прекрасных взаимоотношениях с зятем Шавката Мирзиёева Ойбеком Турсуновым.
Судя по словам Кадырова, он познакомился с ним во время недавнего визита в Узбекистан.
«Дорогие друзья! Чеченская притча гласит, что мудрый человек завещал своим сыновьям воздвигнуть крепости в разных краях. Они думали, что речь идёт именно о защитных сооружениях и зданиях. А отец, оказывается, поручил сыновьям завести надежных друзей, которые лучше любых крепостей. Я вспоминал всё это во время поездки в Узбекистан, где по воле Аллаха познакомился с достойными людьми. Конечно, для меня большое благо, что нашёл прекрасного друга и БРАТА Ойбека Турсунова», — написал он в своём Instagram. .
По его словам, это хорошо образованный, порядочный, вежливый и скромный молодой человек.
«Мне понравились его масштаб государственного мышления, его твёрдая вера в будущее своего Отечества — Узбекистана! Я понимал, что Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подобрал себе отличную команду соратников и единомышленников, если в ней есть такие молодые люди, как Ойбек Турсунов. Дорогой БРАТ, двери моего дома всегда открыты для тебя! Конечно, мы не сможем приготовить такой же сочный и вкусный плов, как в Самарканде и Бухаре, но угостим чеченскими блюдами, которых ты не отведаешь в Узбекистане! Также хочу сказать, что у тебя есть крепость в Чечне», — написал Кадыров.