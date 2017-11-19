Рамзан Кадыров рассказал о своей дружбе с зятем Мирзиёева

Источник: Podrobno.uz

Судя по словам Кадырова, он познакомился с ним во время недавнего визита в Узбекистан.

«Дорогие друзья! Чеченская притча гласит, что мудрый человек завещал своим сыновьям воздвигнуть крепости в разных краях. Они думали, что речь идёт именно о защитных сооружениях и зданиях. А отец, оказывается, поручил сыновьям завести надежных друзей, которые лучше любых крепостей. Я вспоминал всё это во время поездки в Узбекистан, где по воле Аллаха познакомился с достойными людьми. Конечно, для меня большое благо, что нашёл прекрасного друга и БРАТА Ойбека Турсунова», — написал он в своём Instagram. .

По его словам, это хорошо образованный, порядочный, вежливый и скромный молодой человек.