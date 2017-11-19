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17:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Мынбаев ответил на новые разоблачения из «Райского досье»

АСТАНА, 19 ноя — Sputnik. Глава национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев считает искаженными факты, изложенные в документах «Райского досье».

Источник: Sputniknews.kz

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, и ряд международных СМИ опубликовали с начала ноября серию документов о деятельности офшорных компаний в мире. Среди этих публикаций фигурирует имя Сауата Мынбаева как одного из владельцев компании Meridian Capital.

«Я пришел в сферу нефти и газа в августе 2007 года, став министром энергетики и минеральных ресурсов, в 2010 году назначен министром нефти и газа. Освобожден с этой позиции в августе 2013 года. За этот период указанными министерствами не было заключено ни одного контракта или договора с Meridian Capital либо его дочерними компаниями, в том числе в сфере недропользования в РК. В августе 2013 года был назначен председателем правления АО “КазМунайГаз”. Ни одной сделки, ни одного контракта с этого момента до настоящего времени КМГ не имеет с компанией Meridian Capital и его дочерними компаниями», — цитирует заявление Мынбаева издание «Деловой Казахстан».

Глава КМГ отметил, что по закону, работать на государственной службе, владея долями в компании, можно, если доля владения передана в управление третьим лицам. Также это является законным, «если владение долей и возможные дивиденды от владения ею декларируются».

«В начале 2000-х я ушел с государственной службы. Приступив к работе в частном секторе, стал учредителем компании Meridian Capital. В 2003 году вновь был приглашен на государственную службу. В соответствии с законодательством в этот момент я передал долю участия в Meridian Capital в доверительное управление третьим лицам, отразил долю участия в Meridian Capital в налоговой декларации. Кроме того, все годы нахождения на государственной службе платил налоги с дивидендов», — подчеркивает Мынбаев.

Он добавил, что у Meridian Capital нет ни одного непогашенного кредита в казахстанских банках.

«Несколько лет назад вышел из состава акционеров Meridian Capital. Впрочем, это подтверждают и сами авторы статьи, говоря «отсутствие имени Мынбаева из самых последних раскрытий может означать то, что он недавно продал свои акции…», — констатировал глава КМГ.

В подборке документов, получивших название Paradise Papers (Райское досье), упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах. Документы охватывают период свыше 50 лет.

Ранее в материалах «Райского досье» также фигурировало имя министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбита Атамкулова.

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 Мынбаев ответил на новые разоблачения из 'Райского досье'
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