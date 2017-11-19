Минобороны Польши: учения «Запад-2017» для России не закончены

Источник: Sputnik.by

По его словам тот факт, что учения проходили между Северным Ледовитым океаном и Черным морем и включали в себя в том числе пуски баллистических ракет «Искандер», является доказательством того, что Россия готовится к агрессии, а не к обороне. А официальная информация, которая распространяется об учениях, намеренно «вводит в заблуждение».

«Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — сказал Мачеревич.

Кроме этого, отметил министр, Польша должна расценивать учения не как холодную, а как «горячую» войну.

«Учения “Запад-2017” являются не только крупнейшими, но и самым агрессивными и многофункциональными их всех учений России за последние 30 лет», — сказа глава оборонного ведомства.

Учения «Запад — 2017»

Белорусско-российские учения «Запад-2017» проходили 14—20 сентября . В них приняли участие около 12,7 тысячи военных, были задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивные системы залпового огня и минометы.

Беларусь на добровольной основе пригласила наблюдать за учениями всех желающих, в том числе военных атташе из всех дипмиссий, аккредитованных в республике, а также беспрецедентно большое количество иностранных СМИ.