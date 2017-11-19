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17:39 (мск), источник: Мослента

Собянин перечислил плюсы нового наземного метро

Московские центральные диаметры (МЦД) разгрузят транспортную систему на 10−12 процентов, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова приводятся на сайте городского правительства.

Мэр отметил, что подобные проекты есть в ряде европейских городов, например, в Берлине. «В Москве сеть железных дорог — так традиционно сложилось — наиболее развита, поэтому и эффект от полноценного их использования будет больше», — сказал Собянин.

Он также заверил, что по стилю и комфорту передвижения новые линии будут похожи на Московское центральное кольцо.

Первые МЦД будут реализованы в течение одного-полутора лет. Первым диаметром может стать линия, которая соединит Белорусское и Савеловское железнодорожные направления. Проект согласован с РЖД, его стоимость оценивается в 40−60 миллиардов рублей.

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