Собянин перечислил плюсы нового наземного метро
Московские центральные диаметры (МЦД) разгрузят транспортную систему на 10−12 процентов, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова приводятся на сайте городского правительства.
Московские центральные диаметры (МЦД) разгрузят транспортную систему на 10−12 процентов, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Его слова приводятся на сайте городского правительства.
Мэр отметил, что подобные проекты есть в ряде европейских городов, например, в Берлине. «В Москве сеть железных дорог — так традиционно сложилось — наиболее развита, поэтому и эффект от полноценного их использования будет больше», — сказал Собянин.
Он также заверил, что по стилю и комфорту передвижения новые линии будут похожи на Московское центральное кольцо.
Первые МЦД будут реализованы в течение