Собянин перечислил плюсы нового наземного метро

Мэр отметил, что подобные проекты есть в ряде европейских городов, например, в Берлине. «В Москве сеть железных дорог — так традиционно сложилось — наиболее развита, поэтому и эффект от полноценного их использования будет больше», — сказал Собянин.

Он также заверил, что по стилю и комфорту передвижения новые линии будут похожи на Московское центральное кольцо.