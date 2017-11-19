Правящая партия Зимбабве потребовала от Мугабе уйти в отставку до полудня понедельника

Также в ЗАНУ-ПФ приняли решение отстранить Грейс Мугабе — супругу президента — со всех партийных должностей. При этом власти планируют преследовать ее в судебном порядке, так же как и «ряд других лиц». Грейс Мугабе обвиняют в разжигании ненависти и раздора, а также в присвоении неположенных ей должностных функций и полномочий.