Правящая партия Зимбабве потребовала от Мугабе уйти в отставку до полудня понедельника
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Правящая партия Зимбабве
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Правящая партия Зимбабве
В партии отметили, что в случае отказа Мугабе ожидает процедура импичмента. Ранее сегодня
Согласно заявлению,
Также в
15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р. Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р. Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.