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17:42 (мск), источник: Интерфакс

Правящая партия Зимбабве потребовала от Мугабе уйти в отставку до полудня понедельника

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула требование к президенту страны Роберту Мугабе сложить свои полномочия до полудня понедельника, сообщает британское издание The Independent со ссылкой на заявление центрального комитета ЗАНУ-ПФ.

Источник: AP 2017

В партии отметили, что в случае отказа Мугабе ожидает процедура импичмента. Ранее сегодня ЗАНУ-ПФ отстранила президента с поста главы партии.

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Согласно заявлению, ЗАНУ-ПФ выдвинет Эммерсона Мнангагву — отправленного в отставку Мугабе бывшего вице-президента Зимбабве — в качестве кандидата на пост президента от ЗАНУ-ПФ.

Также в ЗАНУ-ПФ приняли решение отстранить Грейс Мугабе — супругу президента — со всех партийных должностей. При этом власти планируют преследовать ее в судебном порядке, так же как и «ряд других лиц». Грейс Мугабе обвиняют в разжигании ненависти и раздора, а также в присвоении неположенных ей должностных функций и полномочий.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р. Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным ряда СМИ, его супруга Грейс, которую Р. Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

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