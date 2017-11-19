Референдум в Кишиневе: где голосуют менее активно

Источник: Sputnik.md

«К 15.45 явка в Крузешить составила всего 0,76%. Самая высокая явка — в Сынджере, где проголосовали 24,63%», — сказал Мирон.

По его словам, к указанному времени на участки в целом пришли 85 тысяч 350 избирателей, из них 1279 зарегистрированы по дополнительным спискам.

«Других нарушений чем, те, о которых говорилось ранее, не зарегистрировано», — сказал Мирон.

Ранее он сообщил, что на двух избирательных участках была предвыборная агитация. Также в некоторых электоральных бюро на урнах для голосования были вместо четырех пломб две или три. Зарегистрировали два случая, когда избиратель фотографировал бюллетень. По этому факту составлен протокол, а фотография изъята. Также выявлены два эпизода, когда бюллетени порвали, один случай, когда избиратель отказался, чтобы ему ставили печать и два случая, когда граждане отказались быть включенными в дополнительные списки.

Вопрос, на который 19 ноября отвечают жители муниципия Кишинев, звучит так: «Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ?».

Для проведения референдума напечатали 632 тысячи 104 бюллетеня, из них 218 тысяч 822 — на русском языке.

Согласно установленной программе, избирательные участки открылись 19 ноября в 07.00 и будут работать до 21.00, а, в случае необходимости, на два часа дольше. Непосредственно в день референдума по отставке мэра Кишинева, 19 ноября, до 15.00 принимаются заявления для голосования на дому от тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок.

Подсчет голосов должен быть завершен в течение 18 часов после закрытия избирательного участка. Затем протокол передают в ЦИК. До 21 ноября Центризбирком должен представить окончательные итоги референдума, а до 23 ноября — передать в Апелляционную палату отчет о проведении всенародного голосования.