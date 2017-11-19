Казань за неделю: отставки в УВД Нижнекамска, 6 кандидатов в президенты и сын экс-министра
Портал ProKazan.ru публикует самые важные статьи и новости прошедшей недели.
Портал ProKazan.ru публикует самые важные статьи и новости прошедшей недели.
В Нижнекамске после сообщений о пытке «слоником» в полиции сняли с должности главу УВД
В Нижнекамске был освобожден от должности глава УВД Роберт Хуснутдинов, такое решение было принято после сообщений о пытке «слоником» и суицида Ильназа Пиркина, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в
В полиции города было обнаружено большое количество нарушений, были уволены четверо полицейских за отсутствие документального оформления задержания и отсутствии необходимости в длительном нахождении задержанного в помещении полиции.
Замглавы следственного управления УВД был переведен на нижестоящую должность.
— Заместитель начальника управления — начальник полиции, двое его заместителей, начальник уголовного розыска и начальник службы участковых уполномоченных полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — отметили в МВД.
Еще 10 полицейских были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.
Новые правила в автобусе: казанцам разрешили бесплатно провозить велосипеды и коляски
Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и
К перечню ручной клади были добавлены инвалидные
В Казани задержан сын
В Казани задержан сын
Сообщается, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
В Казани следователь, протащивший инспектора, обвинил сотрудников ГИБДД в сломанном носе
В Казани 25-летний военный следователь Игорь Пилипенко, который протащил по центру города лейтенанта, написал заявление на сотрудников ГИБДД, сломавших ему нос, об этом сообщили в Главном Военном следственном управлении СК РФ.
— По заявлению Пилипенко начата доследственная проверка в отношении 4 сотрудников ГИБДД, применивших к нему насильственные действия, в результате чего у него сломан нос. Согласно медицинскому заключению во время правонарушения Пилипенко в состоянии алкогольного опьянения не находился, — отметили в СК.
Также в ведомстве продолжается проверка и в отношении самого Игоря Пилипенко.
Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России
В столицу Татарстана прибыли представители непарламентских партий, входящих в форум «Третья сила». Форум объединил 16 малых партий, представители которых решили провести праймериз и определить, кто из них станет единым кандидатом на пост президента России в 2018 году.
Праймериз будет проходить с 20 по 30 ноября в десяти крупных городах России, в том числе в Казани. По итогам голосования будет выбран один или несколько человек, которые выдвинут свою кандидатуру на пост президента от «Третьей силы» и начнут сбор необходимого числа подписей.
17 ноября шесть возможных кандидатов встретились с казанскими журналистами и студентами КФУ и рассказали о своих предвыборных программах. Представляем на ваш суд их идеи по поднятию России «с колен».