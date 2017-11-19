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19:36 (мск), источник: Prokazan.ru

Казань за неделю: отставки в УВД Нижнекамска, 6 кандидатов в президенты и сын экс-министра

Портал ProKazan.ru публикует самые важные статьи и новости прошедшей недели.

В Нижнекамске после сообщений о пытке «слоником» в полиции сняли с должности главу УВД

В Нижнекамске был освобожден от должности глава УВД Роберт Хуснутдинов, такое решение было принято после сообщений о пытке «слоником» и суицида Ильназа Пиркина, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

В полиции города было обнаружено большое количество нарушений, были уволены четверо полицейских за отсутствие документального оформления задержания и отсутствии необходимости в длительном нахождении задержанного в помещении полиции.

Замглавы следственного управления УВД был переведен на нижестоящую должность.

 — Заместитель начальника управления — начальник полиции, двое его заместителей, начальник уголовного розыска и начальник службы участковых уполномоченных полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — отметили в МВД.

Еще 10 полицейских были привлечены к различным дисциплинарным взысканиям.

Новые правила в автобусе: казанцам разрешили бесплатно провозить велосипеды и коляски

Казанцы теперь смогут бесплатно перевозить в общественном транспорте велосипед и кресла-коляски, сегодня депутаты Казгордумы приняли изменения в правила пользования транспортом.

К перечню ручной клади были добавлены инвалидные кресла-коляски и велосипед, по-прежнему без оплаты можно провозить одну пару лыж и коньков (в чехле), детские санки, удочку, музыкальный инструмент, размеры которых не превышают 120 см, или предметы, длина которых менее 220 см.

В Казани задержан сын экс-министра транспорта Татарстана

В Казани задержан сын экс-министра транспорта Татарстана Владимира Швецова — 27-летний Владимир Швецов-младший.

Сообщается, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

В Казани следователь, протащивший инспектора, обвинил сотрудников ГИБДД в сломанном носе

В Казани 25-летний военный следователь Игорь Пилипенко, который протащил по центру города лейтенанта, написал заявление на сотрудников ГИБДД, сломавших ему нос, об этом сообщили в Главном Военном следственном управлении СК РФ.

 — По заявлению Пилипенко начата доследственная проверка в отношении 4 сотрудников ГИБДД, применивших к нему насильственные действия, в результате чего у него сломан нос. Согласно медицинскому заключению во время правонарушения Пилипенко в состоянии алкогольного опьянения не находился, — отметили в СК.

Также в ведомстве продолжается проверка и в отношении самого Игоря Пилипенко.

Налоги на доллары и зарплата матерям: в Казань приехали 6 кандидатов в президенты России

В столицу Татарстана прибыли представители непарламентских партий, входящих в форум «Третья сила». Форум объединил 16 малых партий, представители которых решили провести праймериз и определить, кто из них станет единым кандидатом на пост президента России в 2018 году.

Праймериз будет проходить с 20 по 30 ноября в десяти крупных городах России, в том числе в Казани. По итогам голосования будет выбран один или несколько человек, которые выдвинут свою кандидатуру на пост президента от «Третьей силы» и начнут сбор необходимого числа подписей.

17 ноября шесть возможных кандидатов встретились с казанскими журналистами и студентами КФУ и рассказали о своих предвыборных программах. Представляем на ваш суд их идеи по поднятию России «с колен».

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