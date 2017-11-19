Андрей Травников увидел перспективы и проблемы Бердска

Первой точкой маршрута стало предприятие «Сиббиофарм», использующее биотехнологии в разработке препаратов для сельского хозяйства. «Меньше химии, больше биологии», — так характеризуют свое производство сами сотрудники.

Генеральный директор «Сиббиофарма» Петр Куценогий рассказал врио губернатора о ближайших перспективах развития предприятия. В 2018 году «Сиббиофарм» планирует расширяться: будет построен новый цех, сушилка, устройства ферментации. По мнению Петра Куценогого потенциал своего предприятия настолько велик, что в перспективе оно может обеспечить своей продукцией всю Россию. Но потенциал предприятия не используется даже в Новосибирской области. При рынке сбыта в 1млрд рублей «Сиббиофарм» поставляет продукцию новосибирским аграриям только на 55 млн рублей.

Руководство предприятия попросило Андрея Травникова помочь с реализацией региональной программы, поддерживающей хозяйства, которые используют биопродукцию бердского предприятия.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что в городе внедряется проект поддержки подсобных хозяйств: им выделяются места на рынке, чтобы бердчане были обеспечены экологически чистой продукцией по цене производителя.

Следующей точкой маршрута врио губернатора стал реконструируемый корпус бердской ЦГБ на улице Пушкина. На реконструкцию больничного комплекса областное правительство выделило 60 млн рублей. На эти деньги планируется замена окон, системы отопления, перепланировка ряда кабинетов и многое другое. Реконструкция завершится к 31 декабря 2017 года. Частично ранее пустовавшие помещения поликлиники займут педиатрическое и терапевтическое отделения, женская консультация и стоматология, которая переедет из жилого дома по улице Ленина.

Освободившиеся помещения планируется использовать под жилье для молодых специалистов ЦГБ. Это способствует решению еще одной проблемы бердской медицины — кадровой. Андрей Травников одобрил решения в сфере здравоохранения города Бердска.

На выходе из поликлиники врио губернатора ждали активные жители дома № 13 по улице Спортивной. Жители обратились к врио губернатора с просьбой остановить строительство рядом с ними жилого дома. Люди опасаются, что строительство высотки в непосредственной близости повредит фундамент их дома. Активисты уже не раз обращались в мэрию Бердска, по их проблеме проходило выездное совещание комитета Законодательного собрания Новосибирской области, но строительство дома продолжается.

Андрей Травников объяснил жителям, что нет законных оснований остановить стройку. Все разрешения на строительство есть у компании застройщика. Врио губернатора ответил, что в ближайшее время будет подан иск в суд на Совет депутатов города Бердска, который изменил зонирование территории и выделил участок под застройку. Также областные власти направят письмо застройщику с просьбой приостановить стройку на время суда.

В ледовом дворце спорта «Бердск» Андрей Травников ознакомился со спортивной сферой города. Руководитель отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина представила проект реконструкции стадиона «Авангард». Предполагается, что в ходе реконструкции будет заменено покрытие стадиона, обновлены трибуны и отстроен заново легкоатлетический манеж, сгоревший в сентябре. Обновленный стадион позволит проводить на его территории соревнования по регби и футболу высокого уровня. Предполагается, что к реконструкции стадиона будет привлечен частный бизнес. Проект реконструкции оценен в 60 млн рублей. Андрей Травников одобрил идею обновления стадиона.

Андрей Травников поручил администрации Бердска учесть недоработки реализации проекта «Городская комфортная среда».

Напомним, ранее врио губернатора приезжал в Бердск 2 ноября вместе с замминистра строительства РФ Андреем Чибисом. В тот приезд замминистра жестко раскритиковал местную власть за неудовлетворительные итоги исполнения федеральной программы «Городская комфортная среда». Мэр Бердска Евгений Шестернин, тогда пояснял в СМИ, что работы еще не приняты, оплату подрядчики не получили, акты приемки работ не подписаны, технических заключений нет.

— Для реализации проекта в следующем году необходимо вовремя провести все общественные обсуждения. Из-за затянувшихся обсуждений в сложные условия были поставлены подрядчик и муниципальный заказчик, — отметил врио главы региона. Бердск не единственный город, столкнувшийся с проблемами в реализации федерального проекта.

Также врио губернатора поддержал власть Бердска в реализации проекта водопонижения в частном секторе. На эти цели в 2018 году будет выделено 25 млн рублей. Андрей Травников отметил активную работу бердчан в этом направлении.