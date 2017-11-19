Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Военный переворот в Зимбабве
19:09 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников увидел перспективы и проблемы Бердска

Рабочий визит врио губернатора Андрея Травникова в город Бердск состоялся в воскресенье, 19 ноября. Руководитель региона посетил передовые предприятия Бердска и на месте ознакомился с некоторыми проблемами второго по численности населения города Новосибирской области.

Первой точкой маршрута стало предприятие «Сиббиофарм», использующее биотехнологии в разработке препаратов для сельского хозяйства. «Меньше химии, больше биологии», — так характеризуют свое производство сами сотрудники.

Генеральный директор «Сиббиофарма» Петр Куценогий рассказал врио губернатора о ближайших перспективах развития предприятия. В 2018 году «Сиббиофарм» планирует расширяться: будет построен новый цех, сушилка, устройства ферментации. По мнению Петра Куценогого потенциал своего предприятия настолько велик, что в перспективе оно может обеспечить своей продукцией всю Россию. Но потенциал предприятия не используется даже в Новосибирской области. При рынке сбыта в 1млрд рублей «Сиббиофарм» поставляет продукцию новосибирским аграриям только на 55 млн рублей.

Руководство предприятия попросило Андрея Травникова помочь с реализацией региональной программы, поддерживающей хозяйства, которые используют биопродукцию бердского предприятия.

Мэр Бердска Евгений Шестернин рассказал, что в городе внедряется проект поддержки подсобных хозяйств: им выделяются места на рынке, чтобы бердчане были обеспечены экологически чистой продукцией по цене производителя.

Следующей точкой маршрута врио губернатора стал реконструируемый корпус бердской ЦГБ на улице Пушкина. На реконструкцию больничного комплекса областное правительство выделило 60 млн рублей. На эти деньги планируется замена окон, системы отопления, перепланировка ряда кабинетов и многое другое. Реконструкция завершится к 31 декабря 2017 года. Частично ранее пустовавшие помещения поликлиники займут педиатрическое и терапевтическое отделения, женская консультация и стоматология, которая переедет из жилого дома по улице Ленина.

Освободившиеся помещения планируется использовать под жилье для молодых специалистов ЦГБ. Это способствует решению еще одной проблемы бердской медицины — кадровой. Андрей Травников одобрил решения в сфере здравоохранения города Бердска.

На выходе из поликлиники врио губернатора ждали активные жители дома № 13 по улице Спортивной. Жители обратились к врио губернатора с просьбой остановить строительство рядом с ними жилого дома. Люди опасаются, что строительство высотки в непосредственной близости повредит фундамент их дома. Активисты уже не раз обращались в мэрию Бердска, по их проблеме проходило выездное совещание комитета Законодательного собрания Новосибирской области, но строительство дома продолжается.

Андрей Травников объяснил жителям, что нет законных оснований остановить стройку. Все разрешения на строительство есть у компании застройщика. Врио губернатора ответил, что в ближайшее время будет подан иск в суд на Совет депутатов города Бердска, который изменил зонирование территории и выделил участок под застройку. Также областные власти направят письмо застройщику с просьбой приостановить стройку на время суда.

В ледовом дворце спорта «Бердск» Андрей Травников ознакомился со спортивной сферой города. Руководитель отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина представила проект реконструкции стадиона «Авангард». Предполагается, что в ходе реконструкции будет заменено покрытие стадиона, обновлены трибуны и отстроен заново легкоатлетический манеж, сгоревший в сентябре. Обновленный стадион позволит проводить на его территории соревнования по регби и футболу высокого уровня. Предполагается, что к реконструкции стадиона будет привлечен частный бизнес. Проект реконструкции оценен в 60 млн рублей. Андрей Травников одобрил идею обновления стадиона.

Андрей Травников поручил администрации Бердска учесть недоработки реализации проекта «Городская комфортная среда».

Напомним, ранее врио губернатора приезжал в Бердск 2 ноября вместе с замминистра строительства РФ Андреем Чибисом. В тот приезд замминистра жестко раскритиковал местную власть за неудовлетворительные итоги исполнения федеральной программы «Городская комфортная среда». Мэр Бердска Евгений Шестернин, тогда пояснял в СМИ, что работы еще не приняты, оплату подрядчики не получили, акты приемки работ не подписаны, технических заключений нет.

— Для реализации проекта в следующем году необходимо вовремя провести все общественные обсуждения. Из-за затянувшихся обсуждений в сложные условия были поставлены подрядчик и муниципальный заказчик, — отметил врио главы региона. Бердск не единственный город, столкнувшийся с проблемами в реализации федерального проекта.

Также врио губернатора поддержал власть Бердска в реализации проекта водопонижения в частном секторе. На эти цели в 2018 году будет выделено 25 млн рублей. Андрей Травников отметил активную работу бердчан в этом направлении.

— Мне понравилось, что город не стоял на месте. Были проведены изыскания и опытные работы. Бердск своими силами выполнял бурение и откачку воды. Первый этап в 2018 году — на сумму 25 млн рублей можно рассчитывать. Дальше в течение нескольких лет закроем этот вопрос полностью, — сказал врио губернатора.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Андрей Травников увидел перспективы и проблемы Бердска
СПЧ попросил Совфед отклонить законопроект о СМИ-иноагентах
СК задержал двух человек по делу о ДТП в Марий Эл
Польша нашла связь между действиями КНДР и политикой России
Саакашвили заявил о готовности стать премьер-министром Украины
Правящая партия Зимбабве потребовала от Мугабе уйти в отставку
Суд арестовал директора «дочки» «Газпром нефти» на два месяца
История второй высадки человека на Луну
Спорт
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи» О не самой зрелищной, но очень важной победе «железнодорожников»
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь