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19:01 (мск), источник: Noi.md

Наблюдатели Promo-LEX выявили нарушения на выборах примаров в 10 населенных пунктах

Сегодня в 10 населенных пунктах страны проходят местные выборы.

Источник: Noi.md

Выборы примаров проходят в городе Сынжера муниципия Кишинева, коммунах Берлинц Бричанского района, Зырнешть Кагульского района, Плопь Кантемирского Района, Штефэнешть Флорештского Района, Лэпушна Хынчештского района, Сэрэтень Леовского района, Гиличень Теленештского района и в селах Фундурий Ной Глодянского Района и Кэприяна Страшенского Района.

Миссия наблюдателей Ассоциации Promo-LEX за местными выборами от 19 ноября 2017 года констатировала следующие нарушения:

— вмешательство членов участковых избирательных бюро в процесс выборов — 2 случая;.

— неоправданное присутствие неавторизованных лиц в здании избирательного участка или в пределах 50 метров от него — 3 случая;.

— недостатки в списках избирателей — 1 случай;.

— использование в процессе голосования удостоверений личности, не соответствующих положениям законодательства — 2 случая;.

— фотографирование бюллетеней для голосования — 1 случай;.

— ограниченный доступ для людей с ограниченными возможностями — 1 случай.

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