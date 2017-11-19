Наблюдатели Promo-LEX выявили нарушения на выборах примаров в 10 населенных пунктах
Сегодня в 10 населенных пунктах страны проходят местные выборы.
Сегодня в 10 населенных пунктах страны проходят местные выборы.
Выборы примаров проходят в городе Сынжера муниципия Кишинева, коммунах Берлинц Бричанского района, Зырнешть Кагульского района, Плопь Кантемирского Района, Штефэнешть Флорештского Района, Лэпушна Хынчештского района, Сэрэтень Леовского района, Гиличень Теленештского района и в селах Фундурий Ной Глодянского Района и Кэприяна Страшенского Района.
Миссия наблюдателей Ассоциации
— вмешательство членов участковых избирательных бюро в процесс выборов — 2 случая;.
— неоправданное присутствие неавторизованных лиц в здании избирательного участка или в пределах 50 метров от него — 3 случая;.
— недостатки в списках избирателей — 1 случай;.
— использование в процессе голосования удостоверений личности, не соответствующих положениям законодательства — 2 случая;.
— фотографирование бюллетеней для голосования — 1 случай;.
— ограниченный доступ для людей с ограниченными возможностями — 1 случай.