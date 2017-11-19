Власти Москвы рассказали о «корректировке улиц» для проекта легкого метро

Источник: Агентство «Москва»

По словам чиновника, так как постройка линий будет идти «в плотной городской среде», придется перекладывать большое количество инженерных коммуникаций, а также строить новые автомобильные путепроводы над ветками «легкого метро» В частности, на линии продления железнодорожной линии от курского вокзала до станции Каланчевская нужно будет построить не мене трех путепроводов. ​"Нам придется скорректировать улично-дорожную сеть и маршруты наземного транспорта", — заключил Хуснуллин.

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Переоборудование железнодорожных веток, по которым ходят электрички, в линии легкого метро, было анонсировано властями Москвы 25 декабря. Согласно планам, после продления путей и строительства новых станций пригородные электрички смогут проходить сквозь центр Москвы из одной части Московской области в другую без пересадок на другие виды транспорта.

Как заявил столичный мэр Сергей Собянин, для этого все радиальные направления «будут объединены в одну колею». Это позволит, по его словам, с помощью электрички добираться до районов на противоположных сторонах МКАД за 25 минут. К уже имеющимся сквозным направлениям между Курским, Рижским и Белорусским вокзалами планируется добавить соединения Курского и Горьковского направления с Рижским, Смоленским и Ленинградским, а также Савеловского и Курского, Киевского и Смоленского направлений. Кроме того, планируется увеличить количество поездов и уменьшить интервал между ними, а также создать дополнительно до 20 новых маршрутов электропоездов.

Как заявили московские власти, к разработке подобного проекта их подвиг опыт создания Московского центрального кольца.