Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»

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По словам Юнкера, Каталония — «великая, огромная проблема». Он считает, что ситуация в регионе породила внутренний «раскол в испанском и каталонском обществе», создав проблемы «внутри семей, среди друзей». «Мне не нравится ситуация, которая образовалась: это катастрофа», — сказал глава Еврокомиссии.

«Этого никогда не должно было быть», — подчеркнул он.

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона от Испании 27 октября на основании результатов референдума 1 октября. Мадрид не признал ни референдум, ни решение каталонских депутатов и правительства. Каталонский парламент был распущен, де-факто временно упразднена автономия с введением в действие 155-й статьи конституции Испании — началом прямого управления региона из Мадрида. Декларация о независимости была аннулирована Конституционным судом Испании.