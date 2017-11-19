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21:19 (мск), источник: РБК

Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»

Ситуация в Каталонии — это «катастрофа», заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете El Pais.

Источник: Reuters

По словам Юнкера, Каталония — «великая, огромная проблема». Он считает, что ситуация в регионе породила внутренний «раскол в испанском и каталонском обществе», создав проблемы «внутри семей, среди друзей». «Мне не нравится ситуация, которая образовалась: это катастрофа», — сказал глава Еврокомиссии.

«Этого никогда не должно было быть», — подчеркнул он.

Парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона от Испании 27 октября на основании результатов референдума 1 октября. Мадрид не признал ни референдум, ни решение каталонских депутатов и правительства. Каталонский парламент был распущен, де-факто временно упразднена автономия с введением в действие 155-й статьи конституции Испании — началом прямого управления региона из Мадрида. Декларация о независимости была аннулирована Конституционным судом Испании.

Часть депутатов парламента Каталонии и членов правительства была арестована. Бывший президент женералитета региона Карлес Пучдемон с четырьмя соратниками бежал в Бельгию, заявив накануне о намерении создать «правительство в изгнании». Испанская прокуратура выдала ордер на арест Пучдемона и требует подобного документа от властей Евросоюза. Однако в Брюсселе Пучдемон был освобожден после 24-часового задержания, хотя ему и запрещено покидать пределы Бельгии.

Дело Пучдемона теперь кажется еще более запутанным
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17 ноября© Ньюстюб
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