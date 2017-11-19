Министр обороны Израиля призвал арабских лидеров объединиться против Ирана

Он предложил ближневосточным лидерам последовать примеру
«Сегодня, когда прошло 40 лет с момента его исторического приземления в Израиле, я призываю лидеров нашего региона последовать примеру президента Садата, приехать в Иерусалим и открыть новую страницу не только в отношениях Израиля с арабским миром, но и в межрегиональных отношениях», — написал Либерман в социальной сети Facebook.
Еще одно предложение, с которым он обратился к соседям по региону, — создать коалицию «умеренных стран» против Ирана, который израильтяне возвели в ранг угрозы «номер один» своей национальной безопасности.
«Ближнему Востоку сегодня, более, чем
Сближение с блоком умеренных ближневосточных держав, в первую очередь монархиями Персидского залива, в Иерусалиме не раз называли одной из основных задач израильской дипломатии, доказывая, что это возможно на основе общности интересов и угроз, главная из которых — экспансия Ирана в регионе.
Официально арабский мир до сих пор не снял требования об урегулировании конфликта с палестинцами в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем, который пока имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.