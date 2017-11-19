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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Министр обороны Израиля призвал арабских лидеров объединиться против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал умеренные арабские страны «открыть новую страницу» в отношениях с еврейским государством и сформировать региональную коалицию для борьбы с Ираном.

Источник: РИА Новости

Он предложил ближневосточным лидерам последовать примеру экс-президента Египта Анвара Садата, который ровно 40 лет назад приехал с историческим визитом в Иерусалим, проторив дорогу к миру с Израилем.

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«Сегодня, когда прошло 40 лет с момента его исторического приземления в Израиле, я призываю лидеров нашего региона последовать примеру президента Садата, приехать в Иерусалим и открыть новую страницу не только в отношениях Израиля с арабским миром, но и в межрегиональных отношениях», — написал Либерман в социальной сети Facebook.

Еще одно предложение, с которым он обратился к соседям по региону, — создать коалицию «умеренных стран» против Ирана, который израильтяне возвели в ранг угрозы «номер один» своей национальной безопасности.

«Ближнему Востоку сегодня, более, чем когда-либо, необходимо создать коалицию умеренных стран против Ирана. Коалиция против “Исламского государства” (ИГИЛ, террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) завершила свою деятельность. После ИГИЛа — Иран!» — призвал глава Минобороны Израиля.

Сближение с блоком умеренных ближневосточных держав, в первую очередь монархиями Персидского залива, в Иерусалиме не раз называли одной из основных задач израильской дипломатии, доказывая, что это возможно на основе общности интересов и угроз, главная из которых — экспансия Ирана в регионе.

Официально арабский мир до сих пор не снял требования об урегулировании конфликта с палестинцами в качестве предварительного условия для нормализации отношений с Израилем, который пока имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

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