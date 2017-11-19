СМИ сообщили о согласии Роберта Мугабе уйти в отставку

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Ранее правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста своего лидера. Ранее на этой неделе все 10 региональных отделений правящей партии объявили, что выражают недоверие Роберту Мугабе.

Видео Правящая партия Зимбабве избавилась от Мугабе

Источники СМИ утверждают, что над текстом заявления об отставке Мугабе работают зимбабвийские военные. Подробности не уточняются.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные отрицают, что пытались свергнуть главу государства. Они заявили, что их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».