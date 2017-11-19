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21:34 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о согласии Роберта Мугабе уйти в отставку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку. Как сообщают источники Bloomberg, Reuters и Associated Press, 93-летний глава государства готовится сделать обращение к народу с соответствующей речью.

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Ранее правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ сместила Роберта Мугабе с поста своего лидера. Ранее на этой неделе все 10 региональных отделений правящей партии объявили, что выражают недоверие Роберту Мугабе.

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Правящая партия Зимбабве избавилась от Мугабе

Источники СМИ утверждают, что над текстом заявления об отставке Мугабе работают зимбабвийские военные. Подробности не уточняются.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные отрицают, что пытались свергнуть главу государства. Они заявили, что их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».

Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

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