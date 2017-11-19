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22:25 (мск), источник: Газета.Ру

В чем различие между иностранными агентами в России и США

На этой неделе в Госдуме были приняты поправки в законодательство, делающие возможным включение иностранных СМИ в список «иностранных агентов». Депутаты не скрывают, что это решение — ответ на внесение в соответствующий американский список RT и Sputnik. «Газета.Ru» разбиралась, в чем отличия и сходства российских мер с их американским аналогом.

Источник: РИА "Новости"

Средство от красной заразы

Закон о регистрации иностранных агентов, известный под аббревиатурой FARA, был принят в сентябре 1938 года в довольно сложный для США период восстановления экономики от Великой депрессии. Он ставил своей целью противостоять влиянию как нацистской, так и коммунистической пропаганды в США.

Тогда в Америке царили изоляционистские настроения, но уже закладывалась почва для будущей массовой истерии 1950-х по поводу коммунистической угрозы и возможности проникновения в США «красной агентуры». Для их выявления, в частности, в том же 1938 году была создана постоянная комиссия по расследованию «антиамериканской» деятельности. Отчасти опасения не были лишены оснований: в том же Голливуде было немало режиссеров и актеров, симпатизировавших идеям СССР — в конце 40-х в знаменитый черный список попали, среди прочих, Чарли Чаплин и Орсон Уэллс.

При этом открытые симпатизанты нацистов среди элиты США тоже были. Одним из них был американский автомагнат Генри Форд, не скрывавший симпатии к Гитлеру. Другим — авиатор-звезда Чарльз Линдберг.

Одна параллель точно просматривается: российская «FARA» включилась в похожих условиях, когда антиамериканские настроения достигли пика.

На сегодняшний день американский закон продолжает функционировать с переменной успешностью, но подвергается постоянной критике и требованиям — как его отмены, так и усиления правоприменения. В 2016 году, согласно закону при Минюсте США, свои действия в качестве иностранных агентов зарегистрировали около 400 организаций. При этом многие агенты жалуются на бумажную волокиту и бюрократию, связанную с исполнением закона.

Как отмечается в результатах аудита, проведенного генеральным инспектором Минюста США в 2016 году, 62% регистраций проведены с нарушением срока. При этом половина «агентов» также провалила сроки предоставления хотя бы одного документа. К тому же аудиторы заявили, что между различными государственными организациями по-прежнему сохраняются разночтения о том, какие действия подпадают под определения закона, а какие нет.

«Подразделение Минюста, администрирующее FARA, слишком маленькое, и поэтому закон легко обойти, что хорошо научились делать на Кей Стрит (улица в Вашингтоне, где расположены лоббистские группы — “Газета.ru”)», — пишет журнал Atlantic.

Трудности перевода

Российский закон об иностранных агентах российские разработчики называли «калькой» с американского, однако это не совсем так. Акт США, ставший после внесения в него изменений в 1960-е годы уже менее одиозным, дает «иностранным агентам» гораздо больше прав.

Так, сам термин «пропаганда», использовавшийся в ранней версии закона, заменен на более нейтральный «информационные материалы».

Собственно, все тонкости и кроются в терминологии. Формально и американский, и российский законы оперируют понятием «агент иностранного принципала». Однако даже включенные в список российские организации отмечают, что словосочетание «иностранный агент» в русском языке носит заведомо негативный характер, так как подразумевает шпионскую деятельность.

Как и в США, в российском законодательстве говорится, что иностранными агентами должны регистрироваться те организации, что ведут «политическую деятельность». В Америке такая формулировка почти автоматически подразумевает деятельность лоббистов — юридических или консультационных компаний, продвигающих через федеральные, региональные и муниципальные законодательные органы власти законы, выгодные их клиентам.

В российском правовом поле лоббистская деятельность формально не существует, да и на практике носит крайне ограниченный характер в силу разных причин.

В этой связи определение политической деятельности размывается, и под ней подразумевается весьма широкое понятие вплоть до организации публичных дискуссий.

Так, например, иностранными агентами в России были признаны «Мемориал» и «Трансперенси Интернейшнл» и даже фонд «Династия» за публикации материалов, носящих общественно-политический характер.

Но для сравнения, в докладе FARA за вторую половину 2016 года в качестве агентов России в США свои действия зарегистрировали пять компаний. Среди них, например, дважды Endeavor Law Firm, PC: один раз за консультирование бизнесмена Олега Дерипаски по поводу торгового законодательства (почти 272 000 долларов за период в шесть месяцев) и еще один раз за консультирование министра Сергея Лаврова по политическим и дипломатическим вопросам (цена не указана).

Избирательность и здесь, и там

Согласно американским законам, работа иностранного агента в США ничем не ограничена. Зарегистрировавшись и промаркировав свою продукцию согласно требованиям FARA, «агент» иностранного государства может спокойно продолжать вести свою деятельность. Она включает не только распространение материалов, но и даже выступление перед законодателями в Конгрессе во время слушаний. Все это касается и иностранных СМИ, которые также зарегистрированы как «иностранные агенты» в США. Среди них такие уважаемые организации, как канадский государственный вещатель CBC, а также японская кампания NHK.

Правда, Минюст США часто упрекают в том, что он использует законодательство избирательно. Государственная британская телерадиокомпания ВВС и катарский государственный телеканал «Аль Джазира» в регистре FARA, например, отсутствуют.

Несмотря на усилия демократов, в число иностранных агентов не удалось записать и организацию AIPAC, открыто лоббирующей в США интересы Израиля.

Многие эксперты считают, что российские поправки, касающиеся потенциальных «иностранных агентов», для СМИ будут также использованы избирательно. Минюст России подтвердил отправку уведомления девяти СМИ об их возможном включении в список иностранных агентов, говорится на сайте ведомства. Известно, что хотя закон еще не принят, предупреждения о возможном признании их иностранными агентами получили радиостанции «Голос Америки» и «Свобода», а также аффилированные с ними СМИ.

Как российский, так и американский варианты закона об иностранных агентах выводят из-под действия религиозные культурные и благотворительные организации. Под действие американского закона не подпадают также организации, которые «в большей степени не обслуживают иностранные интересы», хотя и получают финансирование из-за рубежа.

Хотя этот пункт может быть по-разному истолкован, в российском законе такой клаузы нет, что опять же дает возможности для более широкого толкования.

Наконец стоит отметить и избирательность в вопросе применения санкций за несоблюдение закона. Формально они более суровые в Америке — серьезный штраф или тюремное заключение на срок до 10 лет. В то же время начиная с принятия поправки в закон в 1966 году, случаев уголовного преследования за нарушение закона об «иностранных агентах» было всего семь.

В России срок уголовного наказания для НКО «за злостные уклонения» от признания себя «агентом» составляет гораздо меньший срок — два года. Но за короткий срок действия закона прецедентов наказаний пока не было.

Александр Братерский, Игнат Калинин

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