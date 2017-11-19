Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Москва отпускает Армению в Евросоюз
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
23:08 (мск), источник: Интерфакс

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался заявлять об отставке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Президент Зимбабве Роберт Мугабе выступил с речью в эфире государственного телеканала ZBC, в которой заявил, что останется президентом, несмотря на оказываемое на него давление.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Мугабе отметил, что военное руководство на сегодняшней встрече ввело его в курс вопросов, которые необходимо решить в стране. Он признал проблемы, которые были подняты на совещании.

Видео
Правящая партия Зимбабве избавилась от Мугабе

По словам Мугабе, вмешательство военных в политическую жизнь было «вызвано их видением состояния дел в нашей стране и в правящей партии». Президент Зимбабве призвал страну «вернуться к нормальной жизни», передает BBC.

В своей речи президент Мугабе признал, что экономика страны переживает «трудный период». Он заявил о вере в зимбабвийский национальный характер и «традиции сопротивления».

Говоря о партии Zanu-PF, сместившей его с поста своего лидера, Мугабе отметил, что партия должны соблюдать строгие правила. Он пообещал возглавить съезд партии, который пройдет в декабре.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные отрицают, что пытались свергнуть главу государства. Они заявили, что их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».

Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Министр обороны Израиля призвал создать коалицию против Ирана
Юнкер назвал ситуацию в Каталонии «катастрофой»
«Зенит» разгромил «Тосно» в РФПЛ
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь