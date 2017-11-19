Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказался заявлять об отставке

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Мугабе отметил, что военное руководство на сегодняшней встрече ввело его в курс вопросов, которые необходимо решить в стране. Он признал проблемы, которые были подняты на совещании.

Видео Правящая партия Зимбабве избавилась от Мугабе

По словам Мугабе, вмешательство военных в политическую жизнь было «вызвано их видением состояния дел в нашей стране и в правящей партии». Президент Зимбабве призвал страну «вернуться к нормальной жизни», передает BBC.

В своей речи президент Мугабе признал, что экономика страны переживает «трудный период». Он заявил о вере в зимбабвийский национальный характер и «традиции сопротивления».

Говоря о партии Zanu-PF, сместившей его с поста своего лидера, Мугабе отметил, что партия должны соблюдать строгие правила. Он пообещал возглавить съезд партии, который пройдет в декабре.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Мугабе официальных лиц. Военные отрицают, что пытались свергнуть главу государства. Они заявили, что их целью были «преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред».