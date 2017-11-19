НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно, заявил Столтенберг

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«Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно», — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос о том, как долго НАТО должен сохранять увеличенное присутствие в Прибалтике и на Украине.

Генсек также прокомментировал сообщения немецких СМИ, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока. Ранее немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО сообщала, что Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар.

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«Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру, а также стремится не допустить превращения Афганистана в «безопасное убежище международного терроризма».