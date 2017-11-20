Кишиневцы проигнорировали референдум об отставке заподозренного в коррупции мэра

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что для признания итогов плебисцита на избирательные участки должно было прийти 210 тысяч человек.

Партия социалистов Молдавии, инициировавшая референдум, заявила, что не будет опротестовывать его результаты. «Это выбор кишиневцев, и мы его уважаем. (…) если вы соглашаетесь с воровством, высокими счетами на коммунальные услуги и другим беззаконием, то нам нечего сказать», — заявил представитель партии Иван Чебан, сообщает ТАСС.

Социалисты возлагают вину за провалившееся голосование на Центральную избирательную комиссию. По их словам, в Кишиневе не 600 тысяч жителей, как было заявлено, а раза в два меньше.

В мае 2017 года Киртоакэ был задержан по делу о коррупции. В июле его обвинили в пассивной коррупции. В сентябре против него возбудили дело о превышении должностных полномочий. На время следствия он был отстранен от поста градоначальника. Обвинений в свой адрес политик не признает. Сейчас его обязанности исполняет 45-летняя Сильвия Раду.