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01:25 (мск), источник: ТАСС

Документы: США рассматривали возможность провокации для развязывания войны с СССР

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Власти США в 1962 году рассматривали возможность создания копий или приобретения советских самолетов с целью проведения атаки с их участием на американскую или союзническую базу, чтобы использовать это как повод к развязыванию войны с СССР.

Об этом говорится в выложенных Национальным архивом США в открытый доступ документах по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

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Как отмечает в воскресенье издание The Daily Caller, в отчете говорится о прошедшей 22 марта 1962 года встрече, на которой обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором [Робертом Кеннеди], о возможности США изготовить или приобрести [копии] советских самолетов». В обсуждении данной темы участвовали сам генпрокурор, президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер.

В ранее засекреченном документе перечисляются три причины для получения или изготовления копий советских самолетов. «Существует вероятность того, что такой самолет может использоваться в операциях по введению [авиации] противника в заблуждение», а также для «внезапного нападения на вражеские объекты или провокационных действий, в ходе которых советские самолеты будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США».

Об изучении Вашингтоном возможности использовать копии советских самолетов для подобной операции рассказал еще в 2001 году историк Роберт Даллек в книге «Джон Кеннеди. Незаконченная жизнь. 1917−1963» (An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917−1963). Однако он писал, что эта идея возникла не у генпрокурора Роберта Кеннеди, брата Джона Кеннеди, а у директора ЦРУ Маккоуна.

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