Документы: США рассматривали возможность провокации для развязывания войны с СССР

Об этом говорится в выложенных Национальным архивом США в открытый доступ документах по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как отмечает в воскресенье издание The Daily Caller, в отчете говорится о прошедшей 22 марта 1962 года встрече, на которой обсуждался «вопрос, поднятый генеральным прокурором [Робертом Кеннеди], о возможности США изготовить или приобрести [копии] советских самолетов». В обсуждении данной темы участвовали сам генпрокурор, президент Джон Кеннеди, госсекретарь Дин Раск, директор ЦРУ Джон Маккоун, помощник президента США по национальной безопасности Макджордж Банди и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Лайман Лемнитцер.

В ранее засекреченном документе перечисляются три причины для получения или изготовления копий советских самолетов. «Существует вероятность того, что такой самолет может использоваться в операциях по введению [авиации] противника в заблуждение», а также для «внезапного нападения на вражеские объекты или провокационных действий, в ходе которых советские самолеты будут атаковать американские или дружественные объекты, что послужит предлогом для интервенции США».