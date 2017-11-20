Экс-глава Чили лидирует на президентских выборах

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были опубликованы на сайте Избирательной службы республики после обработки данных с 13,55% участков.

Согласно предварительным итогам, за Пиньеру, выдвигающегося от правого альянса «Чили, вперед!», проголосовали 36,51% избирателей. За сенатора Алехандро Гильера, которого поддерживают несколько входящих в правящую левоцентристскую коалицию партий, отдали свои голоса 22,59%. Третье место занимает журналистка Беатрис Санчес из левой коалиции «Широкий фронт» с 20,49% голосов.