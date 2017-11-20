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01:33 (мск), источник: ТАСС

Экс-глава Чили лидирует на президентских выборах

ТАСС. 20 ноября. Бывший президент Чили Себастьян Пиньера лидирует на выборах главы государства, однако пока не набирает достаточно голосов, чтобы занять высший государственный пост по итогам первого тура.

Источник: AP 2017

Об этом свидетельствуют результаты голосования, которые были опубликованы на сайте Избирательной службы республики после обработки данных с 13,55% участков.

Согласно предварительным итогам, за Пиньеру, выдвигающегося от правого альянса «Чили, вперед!», проголосовали 36,51% избирателей. За сенатора Алехандро Гильера, которого поддерживают несколько входящих в правящую левоцентристскую коалицию партий, отдали свои голоса 22,59%. Третье место занимает журналистка Беатрис Санчес из левой коалиции «Широкий фронт» с 20,49% голосов.

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