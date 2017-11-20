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03:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край установит налог на движимое имущество

Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс.

Источник: AP 2017

Регионы смогут самостоятельно устанавливать налог на движимое имущество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Речь, в частности идет о платежах на станки и транспорт. Изменения в Налоговый кодекс приняли в окончательном чтении депутаты Госдумы.

Нижняя палата ограничила размер ставки 1,1%.

Налог на движимое имущество — в частности, станки и транспорт — был отменен пять лет назад. Ради обновления производства автомобили, станки, оборудование и прочую технику дороже 40 тыс рублей от платежа освободили.

В первом чтении предполагалось, что он вновь будет введен с годичной отсрочкой, однако губернаторы настояли на немедленном вступлении поправок в силу. К третьему чтению подошел компромиссный вариант: в течение 2018 года ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.

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