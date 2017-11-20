Хабаровский край установит налог на движимое имущество

Источник: AP 2017

Регионы смогут самостоятельно устанавливать налог на движимое имущество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Речь, в частности идет о платежах на станки и транспорт. Изменения в Налоговый кодекс приняли в окончательном чтении депутаты Госдумы.

Нижняя палата ограничила размер ставки 1,1%.

Налог на движимое имущество — в частности, станки и транспорт — был отменен пять лет назад. Ради обновления производства автомобили, станки, оборудование и прочую технику дороже 40 тыс рублей от платежа освободили.