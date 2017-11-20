Хабаровский край установит налог на движимое имущество
Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс.
Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс.
Регионы смогут самостоятельно устанавливать налог на движимое имущество, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант». Речь, в частности идет о платежах на станки и транспорт. Изменения в Налоговый кодекс приняли в окончательном чтении депутаты Госдумы.
Нижняя палата ограничила размер ставки 1,1%.
Налог на движимое имущество — в частности, станки и транспорт — был отменен пять лет назад. Ради обновления производства автомобили, станки, оборудование и прочую технику дороже 40 тыс рублей от платежа освободили.
В первом чтении предполагалось, что он вновь будет введен с годичной отсрочкой, однако губернаторы настояли на немедленном вступлении поправок в силу. К третьему чтению подошел компромиссный вариант: в течение 2018 года ставка будет ограничена, а затем регионы получат право увеличивать ее до 2,2%.