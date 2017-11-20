Израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьера Нетаньяху
Израильский
Израильский
Поводом для расследования стали сообщения о том, что Нетаньяху и его семья получали крупные подарки, стоимостью более 100 тыс. шекелей (более $28 тыс.) от продюсера Арнона Мильчана.
В частности, о подобных подарках сообщил личный помощник Мильчана, который рассказал, что супруга Нетаньяху регулярно звонила ему, чтобы узнать, когда им будут доставлены новые подарки. По оценкам, которые приводит издание, за последние несколько лет сумма, которую Мильчан потратил на подарки чете
В то же время, сам
Расследование обвинений ведет израильское подразделение полиции Lahav 433, занимающееся вопросами коррупции и экономических преступлений. В полиции подтвердили, что допрос длился несколько часов и прошел в резиденции
Обвинения в коррупции и ранее выдвигались в отношении Нетаньяху. Так, в январе он был допрошен по делу о подарках от