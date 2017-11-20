Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
В обход договора: СМИ о «запрещенной» ракете США
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
03:40 (мск), источник: РБК

Израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьера Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху был допрошен полицией в рамках расследования о получении им дорогостоящих подарков. Допрос главы правительства длился более четырех часов, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление полиции.

Источник: AP 2017

Поводом для расследования стали сообщения о том, что Нетаньяху и его семья получали крупные подарки, стоимостью более 100 тыс. шекелей (более $28 тыс.) от продюсера Арнона Мильчана.

В числе подарков были дорогостоящие сигары, шампанское и предметы роскоши.

В частности, о подобных подарках сообщил личный помощник Мильчана, который рассказал, что супруга Нетаньяху регулярно звонила ему, чтобы узнать, когда им будут доставлены новые подарки. По оценкам, которые приводит издание, за последние несколько лет сумма, которую Мильчан потратил на подарки чете премьер-министра, могут оцениваться в $150 тыс. — $600 тыс.

Видео
Беньямин Нетаньяху не смог простить ЮНЕСКО признание Палестины

В то же время, сам премьер-министр подобные обвинения опровергает. Нетаньяху не отрицает факт получения подарков, однако оценивает их стоимость в намного более меньшую сумму и утверждает, что получал их как «старый друг» продюсера, без корыстного умысла. Однако, как указывает издание, в полиции предполагают, что в обмен на подарки Нетаньяху мог оказывать продюсеру услуги. В частности, он обратился к властям США с просьбой предоставить Мильчану долгосрочную визу.

Расследование обвинений ведет израильское подразделение полиции Lahav 433, занимающееся вопросами коррупции и экономических преступлений. В полиции подтвердили, что допрос длился несколько часов и прошел в резиденции премьер-министра.

Обвинения в коррупции и ранее выдвигались в отношении Нетаньяху. Так, в январе он был допрошен по делу о подарках от американо-израильского предпринимателя Рона Лаудера. По словам Лаудера, он тратил крупные суммы в подарок главе израильского правительства и финансировал зарубежные путешествия его сына.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ПФР ответил на слова Кудрина об отсутствии денег для пенсионеров
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
НАТО пробудет в Восточной Европе столько, сколько нужно
Меркель сообщит президенту о провале коалиционных переговоров
Лидер Зимбабве Мугабе заявил, что останется президентом
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
В чем различие между иностранными агентами в России и США
Успенский поседел от строящего метро кота Матроскина
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь