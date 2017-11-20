Израильская полиция провела четырехчасовой допрос премьера Нетаньяху

Источник: AP 2017

Поводом для расследования стали сообщения о том, что Нетаньяху и его семья получали крупные подарки, стоимостью более 100 тыс. шекелей (более $28 тыс.) от продюсера Арнона Мильчана.

В числе подарков были дорогостоящие сигары, шампанское и предметы роскоши.

В частности, о подобных подарках сообщил личный помощник Мильчана, который рассказал, что супруга Нетаньяху регулярно звонила ему, чтобы узнать, когда им будут доставлены новые подарки. По оценкам, которые приводит издание, за последние несколько лет сумма, которую Мильчан потратил на подарки чете премьер-министра, могут оцениваться в $150 тыс. — $600 тыс.

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В то же время, сам премьер-министр подобные обвинения опровергает. Нетаньяху не отрицает факт получения подарков, однако оценивает их стоимость в намного более меньшую сумму и утверждает, что получал их как «старый друг» продюсера, без корыстного умысла. Однако, как указывает издание, в полиции предполагают, что в обмен на подарки Нетаньяху мог оказывать продюсеру услуги. В частности, он обратился к властям США с просьбой предоставить Мильчану долгосрочную визу.

Расследование обвинений ведет израильское подразделение полиции Lahav 433, занимающееся вопросами коррупции и экономических преступлений. В полиции подтвердили, что допрос длился несколько часов и прошел в резиденции премьер-министра.