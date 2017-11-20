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03:33 (мск), источник: ТАСС

Меркель сообщит президенту ФРГ о срыве коалиционных переговоров

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведет разговор с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером по поводу провала коалиционных переговоров, после чего станет понятно, как действовать дальше.

Источник: Reuters

Об этом она заявила в понедельник в Берлине.

«Завтра я буду говорить с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я предоставлю ему информацию, после этого мы поймем, как дела будут развиваться дальше», — сказала она.

Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.

«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение», — сказала она.

По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.

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