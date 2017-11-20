Меркель сообщит президенту ФРГ о срыве коалиционных переговоров

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Об этом она заявила в понедельник в Берлине.

«Завтра я буду говорить с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Я предоставлю ему информацию, после этого мы поймем, как дела будут развиваться дальше», — сказала она.

Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.

«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза я могу сказать, что мы до последнего пытались найти решение», — сказала она.