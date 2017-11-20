Меркель сообщит президенту ФРГ о срыве коалиционных переговоров
БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведет разговор с президентом страны
БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведет разговор с президентом страны
Об этом она заявила в понедельник в Берлине.
«Завтра я буду говорить с президентом
Меркель добавила, что германский консервативный блок сожалеет, что предварительные переговоры о формировании коалиции в ФРГ были безуспешными.
«Позади четыре недели переговоров, которые были весьма интенсивными. От лица
По словам канцлера, ХДС/ХСС в ближайшее время продолжат работу по формированию коалиции.