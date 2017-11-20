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04:09 (мск), источник: Восток Медиа

Начался приём заявлений от желающих сесть на место Пушкарёва

У кандидатов есть две недели на сбор справок и документов.

Источник: Восток Медиа

Сегодня, 20 ноября, официально начался прием заявок на конкурс на замещение должности главы города Владивостока. Объявление соответствующего содержания опубликовала Дума Владивостока. О этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Документы принимаются с 20 ноября по 4 декабря 2017 года. 13 декабря в городской Думе пройдет первый этап конкурса, и 15 декабря — второй. Согласно условиям конкурса, к участию допускаются дееспособные граждане России, достигшие возраста 21 года. Не допускаются к участию в конкурсе граждане, находящиеся в местах лишения свободы, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких, особо тяжких преступлений, и преступлений экстремистской направленности. Кроме того, в случае наличия у кандидатов судимости за совершение тяжких и особо тяжких преступлений на день проведения конкурса должно пройти десять и пятнадцать лет соответственно с погашения или снятия судимости.

Есть и другие ограничения для кандидатов. Так, серьезным препятствием станет наличие иностранного гражданства — за исключением тех случаев, когда гражданин Российской Федерации является гражданином иностранного государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления. Не примут заявления и от лиц, подвергнутым административным наказаниям за распространение экстремистских материалов и пропаганду экстремистской символики, если на день проведения конкурса лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Кандидат на должность главы Владивостока должен представить в комиссию стандартный пакет документов при приеме на работу (копия паспорта, трудовая книжка, военный билет и так далее), а также сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, подвергаются проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Несвоевременное и (или) неполное представление документов является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

Как пояснили в Думе Владивостока, пока официальных заявок на участие в конкурсе не поступало. В минувший четверг на внеочередном заседании Думы Владивостока о своем намерении участвовать в конкурсе заявил депутат Думы Василий Васильев.

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 Начался приём заявлений от желающих сесть на место Пушкарёва
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