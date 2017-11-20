СМИ: бывшие сибирские губернаторы трудоустроятся до конца года
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь им в дальнейшей карьере.
Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь им в дальнейшей карьере.
Президент РФ Владимир Путин в конце октября на встрече с
«Да, предложили, сейчас обсуждаем, что правильнее, что по моей компетенции. Не хотелось бы в Москву ехать. В ноябре определимся. Скорее всего, госслужба. Хотелось бы быть во взаимодействии с правительством своим родным, со своей областью. С полпредством, может быть,
Отметим, ранее издание РБК сообщало, что Городецкому возможно будет предложено стать кандидатом в сенаторы от Новосибирской области. Был и другой вариант — временная или постоянная работа в одной из государственных корпораций.
Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский уже заключил договор с филиалом Академии госслужбы в Новосибирске и будет консультантом Высшей школы государственного управления Сибирского института управления.
Газета «Ведомости» сообщает, что бюро Высшего совета «Единой России» в понедельник может рекомендовать съезду партии
В октябре Владимир Путин разъяснял, что осенняя ротация губернаторов направлена на формирование корпуса региональных руководителей из «молодых и перспективных» людей.