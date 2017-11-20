Глава Евросовета заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Евросовета и бывший
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава Евросовета и бывший
«Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже», — написал Туск в своем Twitter.
В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились
Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.
В начале ноября Варшава заявила об отказе впускать в страну украинцев с антипольскими взглядами. В черный список попали секретарь государственной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремета и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. В Киеве заявили, что подобные решения противоречат договоренностям между двумя странами.
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