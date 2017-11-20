Глава Евросовета заподозрил власти Польши в исполнении «плана Кремля»

Источник: РИА Новости

«Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Евросоюзе, отход от верховенства права и независимости суда, давление на негосударственный сектор и свободные СМИ — стратегия ПиС или план Кремля? Выглядит похоже», — написал Туск в своем Twitter.

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В последнее время отношения между Киевом и Варшавой обострились из-за разногласий по историческим вопросам. Польша осуждает Украину за героизацию Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) и запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявлял, что позиция Украины по ряду исторических вопросов приведет к реальным проблемам в отношениях с европейскими партнерами, в первую очередь, с Венгрией и Румынией. Кроме того, обеспокоенность обеих стран вызывают разрушения памятников погибшим во время Второй мировой войны.