Иркутский облсуд предложил губернатору высказаться по заявлению Шишкина о зампреде суда

Иркутский областной суд назвал деструктивным поведение советника губернатора Иркутской области Сергея Шишкина, который 17 ноября заявил о задержании зампреда суда по делу о взятке. Орган правосудия предложил высказаться по этому поводу самому главе региона Сергею Левченко. Заявление опубликовано на сайте областного суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.