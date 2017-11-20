Иркутский облсуд предложил губернатору высказаться по заявлению Шишкина о зампреде суда
Заявление опубликовано на сайте суда.
Заявление опубликовано на сайте суда.
Иркутский областной суд назвал деструктивным поведение советника губернатора Иркутской области Сергея Шишкина, который 17 ноября заявил о задержании зампреда суда по делу о взятке. Орган правосудия предложил высказаться по этому поводу самому главе региона Сергею Левченко. Заявление опубликовано на сайте областного суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали, по предварительным данным, зампредседателя Иркутского областного суда по административным делам Николая Новокрещенова. Причиной этого могла послужить якобы взятка. Об этом рассказал доктор юридических наук Сергей Шишкин в эфире радио «Комсомольская правда — Иркутск» 17 ноября.