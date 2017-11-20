Мазунин: Я покидаю регштаб фронтовиков в Хабаровском крае, но не ОНФ

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Хабаровск, 20 ноября, AmurMedia.

Сопредседатель регштаба ОНФ в Хабаровском крае покинул свой пост, взяв курс на новые высоты. Буду заниматься теми же вопросами, но уже на уровне всего Дальневосточного региона, сообщил корр. ИА AmurMedia Сергей Мазунин.

Прошедшая итоговая конференция регионального отделения ОНФ принесла неожиданные кадровые перемены: заявление об уходе написал сопредседатель регштаба Сергей Мазунин.

— Я вышел из состава регионального штаба ОНФ, но никак не из самого общенародного движения. Скажем так, я чуть позже вернусь, но в другом качестве, уже на уровне макрорегиона Дальний Восток — сообщил Сергей Мазунин. — Ротации всегда необходимы, а я с 2013 года в сопредседателях регштаба. 5−7 лет — срок достаточный для ротации. Буду заниматься теми же вопросами, что и будучи сопредседателем, но уже на другом уровне и под другим углом.

Соблазнительное предложение о повышении поступило из федерального штаба. Однако в какой именно должности он предстанет, Сергей Мазунин не стал уточнять, пообещав, что сообщит, как только станет можно.

— Сейчас собираюсь в Москву, — сказал он.