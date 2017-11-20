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06:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокские корейцы вспоминают «преступления» японцев

17 ноября 1905 г. японские империалисты сфабриковали агрессивный «Договор года Ыльса из 5 пунктов» небывалым в истории варварским методом. Консульство КНДР во Владивостоке вспоминает печальную дату и призывает японцев исправить ошибки, сообщает Deita.ru.

««Договор года Ыльса из 5 пунктов» является мошенническим документом, сфабрикованным путем угрозы и шантажа, военного насилия.

По международным правам, главным условием, определяющим незаконность и недействительность договора, считается насилие. В разных международных правовых нормах отмечается, что никакой законной силы не могут иметь все договоры, подписанные в результате угрозы и насилия в отношении какого-либо государства или его представителя.

В то время японские империалисты, не получившие подпись императора и наложение государственной печати из-за упорного протеста Кочжона, императора Кореи, не гнушались украсть печать министра иностранных дел феодального правительства Кореи и поставить ее документ, чтобы придать хотя бы долю «законности» этому «договору».

В «Договоре года Ыльса из 5 пунктов» нет ни подписи императора, ни государственной печати, которые являются главными составляющими в процедуре вступления договора в силу, а также полностью отсутствует доверенности и других документальных формальностей по договору, являющихся неотъемлемой частью в заключении договора.

Несмотря на это, под предлогом этого «договора» японские империалисты лишили Корею государственности и поработили корейский народ, — напоминает генконсульство.

Не перечислимы преступления Японии против корейского народа: попытка поработить навсегда корейский народ бандитскими агрессивными акциями, сдерживание общественно-экономического развития Кореи, учинение раскола корейской нации, участие после своего поражения в развязанной империалистами США агрессивной войне против КНДР.

«До сих пор у корейцев не зажила рана, полученная от японских империалистов, и сколько бы времени не проходило, ничем нельзя скрыть и стереть их преступления», — резюмирует КНДР.

Михаил Грач.

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