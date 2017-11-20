Посол США в РФ в ходе визита в Екатеринбург посетит Ельцин Центр
В ходе визита американский посол встретится с Евгением Куйвашевым.
В ходе визита американский посол встретится с Евгением Куйвашевым.
Новый посол США в Российской Федерации Джон Хантсман посетит сегодня столицу Урала с рабочим визитом. В планах дипломата встретиться с главой уральского региона Евгением Куйвашевым и целый ряд мероприятий, сообщает в понедельник, 20 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на издание «Коммерсант».
Как отмечают в
Однако главная цель поездки — знакомство с работой генерального консульства США в Екатеринбурге. Кроме этого, в ходе своего визита Джон Хантсман намерен посетить Ельцин Центр и музей «Невьянская икона». Также посол США в РФ проведет встречу с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов.