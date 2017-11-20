Посол США в РФ в ходе визита в Екатеринбург посетит Ельцин Центр

Источник: РИА "Новости"

Новый посол США в Российской Федерации Джон Хантсман посетит сегодня столицу Урала с рабочим визитом. В планах дипломата встретиться с главой уральского региона Евгением Куйвашевым и целый ряд мероприятий, сообщает в понедельник, 20 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на издание «Коммерсант».

Как отмечают в пресс-службе американского посольства, визит Джона Ханстмана в Екатеринбург станет первой региональной поездкой в новом статусе. Посол США намерен встретиться с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, руководством Екатеринбурга и представителями бизнес-сообщества.