Рустэм Хамитов: Нужно продумать скидки для многодетных семей
Глава Башкирии высказался о жуликах, которые пользуются лазейками в законе.
Глава Башкирии высказался о жуликах, которые пользуются лазейками в законе.
Глава Башкирии Рустэм Хамитов на конференции Общероссийского народного фронта высказался о необходимости введения продуманных льгот для многодетных семей.
— Мы еще раз посмотрим эту тему, но если не будет злоупотреблений в этой части. У нас ведь как — многодетная семья, зарегистрировано пять автомобилей, и все «мерседесы» восьмицилиндровые. А на этих машинах ездят совершенно другие люди. Были такие случаи. Это не правило, но исключение, которое отбивает давать льготы. Предприимчивый, смышленый человек ищет лазейку и оформляет