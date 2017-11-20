Рустэм Хамитов: Нужно продумать скидки для многодетных семей

— Мы еще раз посмотрим эту тему, но если не будет злоупотреблений в этой части. У нас ведь как — многодетная семья, зарегистрировано пять автомобилей, и все «мерседесы» восьмицилиндровые. А на этих машинах ездят совершенно другие люди. Были такие случаи. Это не правило, но исключение, которое отбивает давать льготы. Предприимчивый, смышленый человек ищет лазейку и оформляет что-нибудь на бабушку, которой есть льготы ветерана войны, или на многодетную семью. Но в целом мы открыты для помощи многодетным семьям, — объяснил Хамитов.