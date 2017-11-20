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08:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов: Нужно продумать скидки для многодетных семей

Глава Башкирии высказался о жуликах, которые пользуются лазейками в законе.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов на конференции Общероссийского народного фронта высказался о необходимости введения продуманных льгот для многодетных семей.

— Мы еще раз посмотрим эту тему, но если не будет злоупотреблений в этой части. У нас ведь как — многодетная семья, зарегистрировано пять автомобилей, и все «мерседесы» восьмицилиндровые. А на этих машинах ездят совершенно другие люди. Были такие случаи. Это не правило, но исключение, которое отбивает давать льготы. Предприимчивый, смышленый человек ищет лазейку и оформляет что-нибудь на бабушку, которой есть льготы ветерана войны, или на многодетную семью. Но в целом мы открыты для помощи многодетным семьям, — объяснил Хамитов.

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