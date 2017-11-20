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07:59 (мск), источник: dostup1.ru

Дмитрий Медведев присвоил Верхнему Уфалею статус ТОСЭР

Инвесторы, открывающие производство в моногороде, получат льготы по налогам.

Источник: РИА "Новости"

Верхний Уфалей (Челябинская область) признан территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В документе уточняется, что правительство Челябинской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 12 проектов. В городе планируется построить заводы по производству абразивного порошка из отвальных шлаков, выпуску изделий из гранита. А также организовать высокотехнологичное производство кованых заготовок, запустить завод по выпуску древесного угля, тепличный, рыбоводческий комплексы и другие предприятия.

Создание ТОСЭР в Верхнем Уфалее позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия, повысить инвестиционную привлекательность, создать более 860 постоянных рабочих мест, привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.

«Я удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с правительством России дала важный результат. Это решение ожидалось многими, и в первую очередь, инвесторами, которые готовы или еще находятся на стадии решения по началу работы в качестве резидентов нового ТОСЭРа. Сейчас важно наполнить новую форму практическим содержанием, максимально эффективно и в короткие сроки использовать новые возможности для экономического подъема Верхнеуфалейского городского округа», — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам главы региона, администрация города должна активизировать работу с инвесторами и областными ведомствами.

Дубровский подчеркнул, что будет продолжаться работа по созданию ТОСЭР в Озерске, Снежинске и Трехгорном.

По мнению губернатора, статус ТОСЭР поможет Верхнему Уфалею решить проблему безработицы.

Напомним, с момента остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель» Борис Дубровский держал на личном контроле ситуацию с занятостью населения. При поддержке регионального правительства стали проходить ярмарки вакансий. Первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест.

Статус резидента территорий социально-экономического развития позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС).

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