Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:11 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях

Сенатор Антон Беляков отметил, что популяризация преступного образа жизни не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесен в Госдуму.

«Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.

Он сообщил, что в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром. Сенатор убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого опасного явления.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куда делись беженцы: почему резко упал поток мигрантов в Европу
После скандала и огласки в СМИ девушку позвали работать в "Аэрофлот"
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес заявил о нарушении договоренности о фискальной нагрузке
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь