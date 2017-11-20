В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесен в Госдуму.

«Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения», следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.