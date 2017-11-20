В Госдуму внесен проект о запрете распространения криминальной субкультуры в соцсетях
Сенатор Антон Беляков отметил, что популяризация преступного образа жизни не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.
Сенатор Антон Беляков отметил, что популяризация преступного образа жизни не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма.
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете и средствах массовой информации, внесен в Госдуму.
«Запрещается в средствах массовой информации, а также в
Соответствующие поправки предлагается внести в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предлагается внести изменения, дающие право Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.
«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду криминальной субкультуры, хотя популяризация преступного образа жизни имеет отнюдь не меньшую степень общественной опасности, а сама криминальная субкультура напрямую связана с экстремизмом, рэкетом и другими нарушениями законности и правопорядка», — отмечает автор законопроекта сенатор Антон Беляков.
Он сообщил, что в России активно функционирует неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак и устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром. Сенатор убежден, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого опасного явления.