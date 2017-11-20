В Екатеринбург летит замглавы ФСБ

Цель визита — проверка уровня готовности города к Чемпионату мира по футболу.

Напомним, 17 ноября совещание на тему обеспечения безопасности во время ЧМ в уральской столице провел руководитель Росгвардии Виктор Золотов. В частности, обсуждалось внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Новая система безопасности включает в себя технические средства контроля за правопорядком, позволяет создать единую сеть видеонаблюдения, объединить информацию о ситуации на транспортной сети региона, данные транспортных предприятий, систем навигационного контроля, которым до конца года будет оснащен весь общественный транспорт.