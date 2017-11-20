Повышенные оклады полицейских заложили в закон о бюджете РК

Источник: Tengrinews

Это предусматривается законом РК от 13 ноября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Статья 11 закона «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы» дополнена пунктами 2−4 — повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел, а также 24 — компенсация потерь в результате сокращения периода повышенных ставок акцизов на бензин и дизельное топливо. Как сообщалось ранее, на повышение должностных окладов военнослужащих Вооруженных Сил, сотрудников органов внутренних дел и депутатов предусмотрено 33,1 миллиарда тенге в 2017 году.

В своем докладе министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что расходы республиканского бюджета в 2017 году составят 11 триллионов 191,5 миллиарда тенге, что на 15,1 миллиарда тенге больше уточненного плана.