Иркутский губернатор дезавуировал слова своего советника об арестах в суде
Прояснить «деструктивное» заявление советника главу региона попросили сами судьи.
Прояснить «деструктивное» заявление советника главу региона попросили сами судьи.
Глава Иркутской области Сергей Левченко сказал, что он не уполномочивал своего советника Сергея Шишкина, ранее сообщившего в прямом радиоэфире о предполагаемом задержании зампредседателя Иркутского областного суда по подозрению во взятке, делать официальные заявления от имени властей региона.
Позицию главы региона прессе сообщила начальник Главного правового управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Татьяна Ушакова.
— Глава региона не уполномочивал внештатного советника Сергея Шишкина делать официальные заявления по сложившейся обстановке в Иркутском областном суде, — отметила Татьяна Ушакова.
Суд заявление Шишкина возмутило. В
— В минувшую пятницу я давал интервью радио «Комсомольская Правда Иркутск», где меня спросили о том, действительно ли имеют место факты задержаний судей областного суда. Я ответил, что официальной информации нет, и изложил неофициальную информацию, которая у меня имелась. В данном случае я высказывался не как внештатный советник губернатора, а как представитель юридического сообщества. Губернатор мне не поручал участвовать в этой радиопередаче, в связи с чем, полагаю, обвинения в адрес губернатора о том, что я якобы выступал от его имени, не обоснованы. Все сказанное мной на радио абсолютно не увязано с моим статусом внештатного советника, — пояснил Сергей Шишкин.