Иркутский губернатор дезавуировал слова своего советника об арестах в суде

Глава Иркутской области Сергей Левченко сказал, что он не уполномочивал своего советника Сергея Шишкина, ранее сообщившего в прямом радиоэфире о предполагаемом задержании зампредседателя Иркутского областного суда по подозрению во взятке, делать официальные заявления от имени властей региона.

Позицию главы региона прессе сообщила начальник Главного правового управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Татьяна Ушакова.

— Глава региона не уполномочивал внештатного советника Сергея Шишкина делать официальные заявления по сложившейся обстановке в Иркутском областном суде, — отметила Татьяна Ушакова.

В правительстве региона пояснили, что Сергей Шишкин давал журналистам комментарий, как доктор юридических наук и профессор, и «не выступал от имени главы региона». Напомним, в минувшую пятницу в прямом эфире радио «Комсомольская правда в Иркутске» советник губернатора сообщил о предполагаемом задержании заместителя председателя облсуда Николая Новокрещенова по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей, а также увольнении нескольких судей.

Суд заявление Шишкина возмутило. В пресс-релизе, появившемся на сайте облсуда под многозначительным заголовком «Не все говори, что знаешь, но знай, что говоришь», поведение советника губернатора было названо «деструктивным». Руководство суда также предложило Сергею Левченко высказаться «по факту предоставления СМИ его советником ложной информации, касающейся деятельности Иркутского областного суда». Между тем, официального опровержения обнародованной Шишкиным информации на сайте суда не появилось. Не стал опровергать информацию и сам Сергей Шишкин, уточнив лишь, что не транслировал позицию властей региона в этом вопросе.