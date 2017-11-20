Корейским бизнесменам предложили три инвест-проекта Хабаровского края

Источник: Восток Медиа

Инвесторам из Кореи предложили три сельскохозяйственных проекта, реализуемых на территории Хабаровского края, для финансирования. Им также рассказали о формах поддержки, реализуемых регионе, в том числе о видах субсидирования агропромышленного комплекса.

Знакомство с местными возможностями прошло в рамках Дней Республики Корея, которые прошли в Хабаровске. По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, сейчас в отрасли есть 35 инвестпроектов — как действующих, так и готовящихся. Корейским гостям представили три из них.

Иностранцы ознакомились с проектом по строительству оптово-распределительного центра «ОРАП «АгроХаб» (ООО «Амурзерно»). Резидент ТОСЭР «Хабаровск» собирается принимать, хранить и перерабатывать фермерскую сельхозпродукцию. Реализация позволит снизить логистические издержки и розничные цены на 10%.

ООО «Вектор» представило корейской делегации проект строительства комплекса на 700 голов дойного стада, зерносушилки, а также реконструкции зернохранилища в районе имени Лазо. К 2022 году инвестор планирует увеличить самообеспеченность края молоком на 15%.

Промышленное производство и переработку мяса индейки представило АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат». К 2020 году руководство предприятия хочет увеличить производство мяса в 1,7 раза, а при увеличении спроса — в два раза за четыре месяца. Проект уже проходит строительную экспертизу.