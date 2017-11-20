Корейским бизнесменам предложили три инвест-проекта Хабаровского края
Инвесторы в скором времени смогут возместить затраты на строительство своих объектов.
Инвесторы в скором времени смогут возместить затраты на строительство своих объектов.
Инвесторам из Кореи предложили три сельскохозяйственных проекта, реализуемых на территории Хабаровского края, для финансирования. Им также рассказали о формах поддержки, реализуемых регионе, в том числе о видах субсидирования агропромышленного комплекса.
Знакомство с местными возможностями прошло в рамках Дней Республики Корея, которые прошли в Хабаровске. По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, сейчас в отрасли есть 35 инвестпроектов — как действующих, так и готовящихся. Корейским гостям представили три из них.
Иностранцы ознакомились с проектом по строительству
ООО «Вектор» представило корейской делегации проект строительства комплекса на 700 голов дойного стада, зерносушилки, а также реконструкции зернохранилища в районе имени Лазо. К 2022 году инвестор планирует увеличить самообеспеченность края молоком на 15%.
Промышленное производство и переработку мяса индейки представило АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат». К 2020 году руководство предприятия хочет увеличить производство мяса в 1,7 раза, а при увеличении спроса — в два раза за четыре месяца. Проект уже проходит строительную экспертизу.
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