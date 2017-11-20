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09:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывшая глава Краснослудского поселения обвиняется в мошенничестве

СУ СКР по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Краснослудского сельского поселения Добрянского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, она обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием служебного положения. По делу также проходят два её соучастника, которым также инкриминируется мошенничество.

По данным следствия, в 2011—2013 годах глава сельского поселения составила подложные документы, на основании которых ее соучастники получили право собственности на три земельных участка площадью 0,4 га, стоимостью более 750 тыс. руб.

В ходе расследования в отношении одной соучастницы уголовное преследование прекращено в связи с ее смертью. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на похищенные земельные участки по ходатайству следователя судом наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

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