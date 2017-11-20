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09:35 (мск), источник: Publika.md

На референдум об отставке Дорина Киртоакэ пришли чуть больше 110 тысяч избирателей

Референдум об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, инициированный партией социалистов, провалился.

Источник: Publika.md

На избирательные участки пришли чуть больше 110 тысяч избирателей — на сто тысяч меньше, чем необходимо для признания плебисцита состоявшимся.

По данным Центральной избирательной комиссии, самыми активными были жители Ботаники и Рышкановки, где в общей сложности проголосовали 54 тысячи человек. На Буюканах в референдуме участвовали 15 с половиной тысяч избирателей.

Менее активными были жители Чекан, Центра и пригородов. В секторе Чеканы проголосовали почти 15 тысяч избирателей, в секторе Центр — около 13 тысяч, а в пригородах — чуть больше десяти тысяч.

После закрытия избирательных участков группа жителей столицы потребовала от партии социалистов вернуть в госбюджет потраченные деньги.

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