На референдум об отставке Дорина Киртоакэ пришли чуть больше 110 тысяч избирателей
Референдум об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, инициированный партией социалистов, провалился.
Референдум об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ, инициированный партией социалистов, провалился.
На избирательные участки пришли чуть больше 110 тысяч избирателей — на сто тысяч меньше, чем необходимо для признания плебисцита состоявшимся.
По данным Центральной избирательной комиссии, самыми активными были жители Ботаники и Рышкановки, где в общей сложности проголосовали 54 тысячи человек. На Буюканах в референдуме участвовали 15 с половиной тысяч избирателей.
Менее активными были жители Чекан, Центра и пригородов. В секторе Чеканы проголосовали почти 15 тысяч избирателей, в секторе Центр — около 13 тысяч, а в пригородах — чуть больше десяти тысяч.
После закрытия избирательных участков группа жителей столицы потребовала от партии социалистов вернуть в госбюджет потраченные деньги.
«Позор! Позор! Вам должно быть стыдно!»
— Миллионы назад! Вы вернете девять миллионов или нет?
— Мы найдем деньги и вернем.