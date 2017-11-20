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09:42 (мск), источник: РИА Новости

Посол США Хантсман встретился с губернатором Свердловской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в ходе визита в Екатеринбург в понедельник обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пути активизации российско-американских бизнес-контактов, сообщила глава пресс службы посольства Мария Олсон.

Источник: РИА Новости

В своем аккаунте в Twitter она приводит слова Хантсмана о том, что он был «очень рад обсудить с губернатором Куйвашевым ежегодный товарооборот США со Свердловской областью, который приближается к 1,4 миллиарда долларов».

Также в ходе встречи обсуждались вопросы «интенсификации бизнес-контактов и гражданской дипломатии».

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Визит в Екатеринбург — первая поездка недавно назначенного посла Хантсмана по регионам России.

Помимо встречи с губернатором программа визита предусматривает встречу с руководством городской администрации. Посол Хантсман побеседует с представителями бизнес-сообщества региона, а также посетит Президентский центр Бориса Ельцина и музей «Невьянская икона», «чтобы отдать дань уважения истории и культуре региона».

Как отметили в пресс службе посольства, эта поездка «позволит главе дипмиссии США в России подробно ознакомиться с работой генерального консульства США в Екатеринбурге».

Завершит визит встреча с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов.

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 Посол США Хантсман встретился с губернатором Свердловской области
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