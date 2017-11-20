Посол США Хантсман встретился с губернатором Свердловской области

Источник: РИА Новости

В своем аккаунте в Twitter она приводит слова Хантсмана о том, что он был «очень рад обсудить с губернатором Куйвашевым ежегодный товарооборот США со Свердловской областью, который приближается к 1,4 миллиарда долларов».

Также в ходе встречи обсуждались вопросы «интенсификации бизнес-контактов и гражданской дипломатии».

Визит в Екатеринбург — первая поездка недавно назначенного посла Хантсмана по регионам России.

Помимо встречи с губернатором программа визита предусматривает встречу с руководством городской администрации. Посол Хантсман побеседует с представителями бизнес-сообщества региона, а также посетит Президентский центр Бориса Ельцина и музей «Невьянская икона», «чтобы отдать дань уважения истории и культуре региона».

Как отметили в пресс службе посольства, эта поездка «позволит главе дипмиссии США в России подробно ознакомиться с работой генерального консульства США в Екатеринбурге».