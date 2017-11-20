Посол США Хантсман встретился с губернатором Свердловской области
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в ходе визита в Екатеринбург в понедельник обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пути активизации
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в ходе визита в Екатеринбург в понедельник обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым пути активизации
В своем аккаунте в Twitter она приводит слова Хантсмана о том, что он был «очень рад обсудить с губернатором Куйвашевым ежегодный товарооборот США со Свердловской областью, который приближается к 1,4 миллиарда долларов».
Также в ходе встречи обсуждались вопросы «интенсификации
Визит в Екатеринбург — первая поездка недавно назначенного посла Хантсмана по регионам России.
Помимо встречи с губернатором программа визита предусматривает встречу с руководством городской администрации. Посол Хантсман побеседует с представителями
Как отметили в пресс службе посольства, эта поездка «позволит главе дипмиссии США в России подробно ознакомиться с работой генерального консульства США в Екатеринбурге».
Завершит визит встреча с выпускниками американских программ образовательного и профессионального обмена и со студентами местных вузов.