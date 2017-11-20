Атамбаев: Россия должна помочь наладить отношения с Казахстаном
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление
АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся между Бишкеком и Астаной.
«Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают», — сказал Атамбаев на итоговой
Также Атамбаев высказал мнение о своих неоправданных надеждах, которые питал, подписывая договор о ЕАЭС.
«Я надеялся, что мы вступили в ЕАЭС и все будет хорошо. Наверное, переоценил. Я на встрече Путину говорил, что если нужен ЕАЭС, то ему нужно вмешаться», — рассказал президент.
Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти,
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