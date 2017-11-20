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10:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Атамбаев: Россия должна помочь наладить отношения с Казахстаном

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление пресс-конференции перед уходом с поста.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся между Бишкеком и Астаной.

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«Как вы знаете, я недавно провел встречу со своим другом, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и я ему откровенно сказал: если вам нужен ЕАЭС, то вам нельзя дальше наблюдать спокойно, как его разваливают», — сказал Атамбаев на итоговой пресс-конференции. Его слова приводит Sputnik Кыргызстан.

Также Атамбаев высказал мнение о своих неоправданных надеждах, которые питал, подписывая договор о ЕАЭС.

«Я надеялся, что мы вступили в ЕАЭС и все будет хорошо. Наверное, переоценил. Я на встрече Путину говорил, что если нужен ЕАЭС, то ему нужно вмешаться», — рассказал президент.

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства состоится 24 ноября.

Проблемы на кыргызско-казахстанской границе начались 10 октября. По заявлению властей Казахстана, это стало следствием борьбы с «серым» импортом.

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