Травников пообещал подать в суд на горсовет Бердска

Накануне днем на стройке побывал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, он заявил: «Я уже дал команду готовить документы. На этой неделе подадим в суд. И постараемся организовать сопровождение. Законодательно запретить стройку на данный момент я не могу. Но я предупредил подрядчика, что не делать это, потому что он потом больше затрат понесет. Подаем в суд. И прошу, чтобы он (застройщик — прим. ред.) сделал выводы из этого. В нашей стране я не могу скомандовать, топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает. У него есть на руках законное разрешение (на строительство). Разрешение на строительство было выдано на основании перевода земельного участка. Решение принимал горсовет. Соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я обращаются к подрядчику по доброй воле не торопиться».