Травников пообещал подать в суд на Горсовет Бердска, об этом сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».
Ранее «Вести» подробно рассказывали историю попыток жителей дома на улице Спортивной остановить строительство многоэтажки рядом со своими домом. Дом строят на месте сквера. Мнения жителей никто не спросил, на публичные слушания не пригласил.
Министерство строительства НСО выявило нарушения закона в предоставлении участка под стройку. Позже от властей Бердска потребовали отменить решение о перезонировании земельного участка. Суд отказал министерству строительства Новосибирской области в иске о признании недействительным выданного разрешения на строительство дома по ул. Спортивная, 15, в Бердске.
Накануне днем на стройке побывал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, он заявил: «Я уже дал команду готовить документы. На этой неделе подадим в суд. И постараемся организовать сопровождение. Законодательно запретить стройку на данный момент я не могу. Но я предупредил подрядчика, что не делать это, потому что он потом больше затрат понесет. Подаем в суд. И прошу, чтобы он (застройщик — прим. ред.) сделал выводы из этого. В нашей стране я не могу скомандовать, топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает. У него есть на руках законное разрешение (на строительство). Разрешение на строительство было выдано на основании перевода земельного участка. Решение принимал горсовет. Соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я обращаются к подрядчику по доброй воле не торопиться».