Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Встреча двух жен президентов, которую СМИ окрестили модной битвой
Как обманывают с новыми деньгами
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Умер актер Виталий Шаповалов
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Стефанию Маликову раскритиковали в соцсетях за «взрослый» наряд
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
10Самые дорогие в мире картины
10:03 (мск), источник: dostup1.ru

Тефтелев намерен устранить лишние газы в воздухе Челябинска

На волне экологической темы в мэрии озвучили ряд задач, которые начнут реализовывать до конца 2017 года.

В Челябинске ограничат въезд грузового транспорта в период НМУ 1 степени опасности, ужесточат контроль над городской свалкой, а также проработают вопрос со старыми локомотивами, которые также загрязняют атмосферу в областном центре, — об этом в понедельник, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На волне экологической темы, которую поднял на прошлой неделе губернатор Борис Дубровский, градоначальник официально объявил, что намерен «устранить лишние газы и вещества в воздухе Челябинска».

Читайте также
Власти Челябинска намерены закупить для города газоанализаторы

«Прежде всего, это вопросы, связанные с городской свалкой. Необходимо ужесточить контроль, в частности, по предотвращению и ликвидации пожаров на этой территории. Второй вопрос — это несанкционированные свалки, ведь это тоже источники возможных возгораний. И еще один момент — грузовой транспорт. Уже есть понимание, мы вместе с ГИБДД продумываем вариант, как в период НМУ 1 степени опасности ограничить въезд. Может быть, будем пускать его в ночное время. Сейчас необходимо отработать этот вариант с сетевыми организациями, которые пользуются большегрузами», — комментирует градоначальник.

Он также добавил, что дополнительно с региональным Минэкологии горадминистрация приобретет газоанализатор. «ГИБДД усилит контроль в части выхлопов. Кстати, жители города обратили внимание, что по городу ездят локомотивы — старые тепловозы, которые тоже дают выхлоп. Эту тему мы посмотрим, насколько у нас есть полномочия, чтобы эти выхлопы регулировать», — добавил Тефтелев.

Он также напомнил, что в зимний период челябинский подрядчик намерен использовать те смеси для борьбы с гололедом и снегом, которые в перспективе не будут давать дополнительную пыль. «В прошлом году мы купили 44 пылесоса с увлажнением. Эти машины помогли решить проблемы с пылью», — отметил мэр.

Напомним, на прошлой неделе челябинцы массово жаловались в соцсетях на смог и выбросы в областной столице. Горожане призывали друг друга писать во все инстанции и президенту Владимиру Путину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Житель Миньяра похитил у южноуральцев 5 млн под предлогом продажи машин
В 2017 году на Южном Урале выявлено 3,5 тыс. жителей с ВИЧ-инфекцией
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес заявил о нарушении договоренности о фискальной нагрузке
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Сенатор предложил запретить пропаганду криминальной субкультуры
В Таиланде из-за обрушения карусели пострадали 15 человек
Американским военным в Японии запретили употреблять алкоголь
Спорт
«Зенит» сыграл по-чемпионски и разгромил «Тосно», Дзюба забил В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь