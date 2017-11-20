Тефтелев намерен устранить лишние газы в воздухе Челябинска

В Челябинске ограничат въезд грузового транспорта в период НМУ 1 степени опасности, ужесточат контроль над городской свалкой, а также проработают вопрос со старыми локомотивами, которые также загрязняют атмосферу в областном центре, — об этом в понедельник, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На волне экологической темы, которую поднял на прошлой неделе губернатор Борис Дубровский, градоначальник официально объявил, что намерен «устранить лишние газы и вещества в воздухе Челябинска».

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«Прежде всего, это вопросы, связанные с городской свалкой. Необходимо ужесточить контроль, в частности, по предотвращению и ликвидации пожаров на этой территории. Второй вопрос — это несанкционированные свалки, ведь это тоже источники возможных возгораний. И еще один момент — грузовой транспорт. Уже есть понимание, мы вместе с ГИБДД продумываем вариант, как в период НМУ 1 степени опасности ограничить въезд. Может быть, будем пускать его в ночное время. Сейчас необходимо отработать этот вариант с сетевыми организациями, которые пользуются большегрузами», — комментирует градоначальник.

Он также добавил, что дополнительно с региональным Минэкологии горадминистрация приобретет газоанализатор. «ГИБДД усилит контроль в части выхлопов. Кстати, жители города обратили внимание, что по городу ездят локомотивы — старые тепловозы, которые тоже дают выхлоп. Эту тему мы посмотрим, насколько у нас есть полномочия, чтобы эти выхлопы регулировать», — добавил Тефтелев.

Он также напомнил, что в зимний период челябинский подрядчик намерен использовать те смеси для борьбы с гололедом и снегом, которые в перспективе не будут давать дополнительную пыль. «В прошлом году мы купили 44 пылесоса с увлажнением. Эти машины помогли решить проблемы с пылью», — отметил мэр.